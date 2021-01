Jansen: "Na zo'n overwinning slaap je lekker"

Toch blijft Jansen niet te lang met zijn gedachten bij die wedstrijd. "Het vizier is nu meteen op ADO Den Haag gegaan. De jongens die in de basis staan doen vandaag een preventietraining. Ik kijk wat beelden terug en spreek nog wat jongens individueel. De jongens die niet of nauwelijks hebben gespeeld trainen vandaag nog wel buiten."

AZ treft zaterdagavond met de Hagenaren een tegenstander die in de onderste regionen van de eredivisie verkeert. "De wedstrijd van gister is gespeeld en zaterdag wacht weer een hele nieuwe tegenstander met hele nieuwe ideeën. Het is aan ons om te laten zien dat we ook deze wedstrijd winnend kunnen afsluiten."