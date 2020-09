Jong AZ vernedert titelkandidaat De Graafschap in bizarre wedstrijd

Het bleek een aankondiging voor een zinderende eerste helft, waarin in totaal zes doelpunten vielen. Aboukhlal profiteerde van verdedigend geklungel van De Graafschap-verdediger Jordy Tutuarima, waarna Thijs Oosting een voorzet van Maxim Gullit binnenknikte (3-0). Evjen (individuele actie) en nogmaals Taabouni maakten er nog voor rust 5-0 van.

Jong AZ, dat aantrad met spelers als Yukinara Sugawara, Hakon Evjen en Zakaria Aboukhlal in de ploeg, kwam na een kwartier spelen op een verrassende voorsprong tegen het sterke De Graafschap. Een knappe aanval van de Alkmaarse talenten werd afgerond door Mohamed Taabouni.

Dat De Graafschap, waar Mike Snoei (oud-Telstar) aan het roer staat, nog niet opgaf bij een 5-0 achterstand was een understatement. De titelfavoriet gaf veel druk naar voren en dat leidde tot een treffer van Ralf Seuntjens, die vrijwel direct daarna het veld per brancard moest verlaten na een overtreding van Tijs Velthuis. Toen Elmo Lieftink er kort na rust 5-2 van maakte, was het geloof op een goed resultaat weer helemaal terug bij de ploeg uit Doetinchem.

Opluchting

De opluchting in Wijdewormer was dan ook groot toen Reijnders de 6-2 binnenschoot. De middenvelder van AZ trok naar binnen en verschalkte zijn oud-ploeggenoot Rody de Boer in de verre hoek. Nadat Hakon Evjen van het veld werd gestuurd met een rode kaart (twee keer geel), bracht Van Mieghem een sprankje hoop terug bij de ploeg van Snoei. Die hoop werd echter snel weer weggenomen door Aboukhlal, die vrijwel direct de 7-3 tegen de touwen liet rollen.

Opstelling Jong AZ: Reus; Sugawara, Koopmeiners, Velthuis, Gullit; Reijnders, Taabouni, Goudmijn; Evjen, Oosting, Aboukhlal (Biberoglu/90)

Opstelling De Graafschap: De Boer; Lelieveld, Van Huizen, v/d Pavert (Van Heertum/46), Tutuarima; Dekker, Opoku (Hamdaoui/46), Lieftink (Schuurman/74); Verbeek (Mystakidis/74), Seuntjens (Konings/45), Van Mieghem