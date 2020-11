Jong AZ niet opgewassen tegen koploper Almere City

Jong AZ wist dat het een zware avond tegemoet ging tegen de lijstaanvoerder en binnen de minuut had Almere City eigenlijk al een strafschop moeten krijgen. Almere-spits Verheydt ging in het strafschopgebied opzichtig over de knie bij Peer Koopmeiners, maar scheidsrechter Teuben zag tot verbazing van velen geen overtreding in de actie van Koopmeiners. In het verdere verloop van een vrij matige eerste helft bleven echte grote kansen uit.

Tweede helft

Na de onderbreking kreeg Ferdy Druijf een goede kans op de 0-1. Het schot van de spits, die 24 uur eerder nog een half uur meespeelde met het eerste elftal tegen Real Sociedad, werd vlak voor het doel geblokt door een verdediger van Almere City. Een klein kwartier later moest de steeds gevaarlijker wordende Druijf zich echter laten vervangen. De spits kwam ongelukkig neer na een luchtduel en moest geblesseerd naar de kant.

Na de wissels van Druijff en de sterk spelende Håkon Evjen werd Almere City steeds gevaarlijker. Uiteindelijk werd de druk voor Jong AZ te groot en was het in de 73ste minuut Damon Mirani die raak kopte vanuit een vrije trap. Nog geen drie minuten later sloeg Almere City opnieuw toe. Het was nota bene oud AZ-speler Mees Kaandorp die met een hard en laag schot zorgde voor de eindstand op het scorebord: 2-0