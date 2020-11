Oud-AZ'er Mees Kaandorp scoort tegen z'n ex-teamgenoten: "Speciaal gevoel"

ALMERE - Een kwartier voor tijd beslist uitgerekend Mees Kaandorp de wedstrijd Almere City - Jong AZ. De snelle aanvaller schiet knap de 2-0 binnen en was daardoor belangrijk voor zijn club Almere City. "Helemaal als je wint is het heel leuk."

"Ik heb er elf jaar rondgelopen en ken iedereen", vertelt Mees Kaandorp over het weerzien met zijn oude club. "Ik woon ook in Alkmaar, dus dat is wel een speciaal gevoel als je dan scoort."

Bekijk de video hierboven voor het hele gesprek met Mees Kaandorp.

Tegentreffers Jong AZ

Een minder prettige avond was het voor Beau Reus. De doelman van Jong AZ moest twee keer vissen en dat is iets wat vaak voorkomt bij de Alkmaarse beloften dit seizoen. In totaal kreeg Jong AZ al 34 tegentreffers na elf duels. De meeste van alle clubs in de eerste divisie. "We moeten wat mannelijker de duels aangaan en er alles aan doen om de goals te voorkomen."

Bekijk de video hieronder voor het hele gesprek met Beau Reus.