Hekkensluiter FC Dordrecht verrast zwak Jong Ajax

Door meerdere reddingen van Dominik Kotarski bleef Jong Ajax vervolgens op de been. De Kroatische doelman kon desondanks niet voorkomen dat FC Dordrecht de voorsprong uitbreidde. Kevin Jansen maakte op slag van rust 2-0 voor de Schapekoppen. In de blessuretijd van de eerste helft kopte Brian Brobbey de eerste grote kans van Jong Ajax tegen de touwen: 2-1.

Jong Ajax keek na zes minuten tegen een achterstand aan. Jari Schuurman kopte uit de eerste kans van FC Dordrecht de bal tegen de touwen: 1-0. Na de tegentreffer hadden de Amsterdamse beloften veel balbezit zonder grote kansen. Zo schoot Brian Brobbey de bal ruim over het doel van Anthony Swolfs (oud-Telstar). Arsenio Valpoort kreeg een mogelijkheid na een kopbal van Jari Schuurman, maar de aanvaller kon niet afronden.

Blunder Kotarski

De beste mogelijkheden na rust waren voor de Amsterdamse beloften. Uit een corner van invaller Max de Waal kopte Enric Llansana net over het doel van FC Dordrecht. Enkele minuten later werden Sontje Hansen en Terrence Douglas gevaarlijk. Beide spelers vonden Swolfs op hun weg naar de gelijkmaker. Hansen mocht een kwartier voor tijd aanleggen voor een vrije trap op een kansrijke positie. De bal plofte op de lat boven Swolfs.

Jong Ajax leek sterker en sterker te worden, maar het mocht niet baten. Doelman Kotarski ging twee minuten na de kans van Hansen gruwelijk in de fout. Door de blunder kon Gianni dos Santos zorgen voor de beslissing in de wedstrijd: 3-1. In de slotfase schoot invaller Richie Musaba nog op de paal.

Door de nederlaag staan de Amsterdamse beloften op een gedeelde zevende plaats met twintig punten in de eerste divisie.