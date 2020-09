Zeperd voor tiental Jong AZ aan de Krommedijk, korte staking na kapotte vlag

DORDRECHT - Jong AZ heeft de ruime zege op De Graafschap (7-3) geen goed gevolg kunnen geven. De Alkmaarse beloften verloren met 2-0 van FC Dordrecht na treffers van Kevin Jansen en Julius Bliek. Jong AZ speelde het merendeel van het duel met tien man na een tweede gele kaart voor Fons Gemmel.

Pro Shots / Dennis Wielders

Jong AZ speelde in vergelijking met de monsterzege op De Graafschap met vier nieuwelingen. Tijjani Reijnders, Yukinara Sugawara, Hakon Evjen en Zakaria Aboukhlal werden gespaard voor de wedstrijd van het eerste tegen Fortuna Sittard. De eerste kansen waren ondanks het ontbreken van deze spelers voor de Alkmaarse beloften. Richonell Margaret probeerde de bal na tien minuten over Anthony Swolfs (oud-Telstar) te stiften. De Belgische doelman kon de bal tegenhouden. FC Dordrecht werd gevaarlijk via Julius Bliek (kopbal uit vrije trap) en Nelson Amadin (missen voorzet). Na een overtreding op Amadin werd Fons Gemmel enkele minuten later van het veld gestuurd. In de blessuretijd van de eerste helft bracht Kevin Jansen De Schapekoppen op voorsprong met een droge knal: 1-0.

Staking door kapotte vlag Dordrecht ging na rust op zoek naar de tweede treffer, Nikolas Agrafiotis kopte net over het doel van Beau Reus. Hierna kregen de Alkmaarders kansen via Taabouni en invaller Jacobs (kopbal). De wedstrijd werd twintig minuten voor tijd enkele minuten gestaakt. Opmerkelijke reden voor dit voorval was een kapotte vlag voor één van de grensrechters. Binnen enkele minuten kwamen beide ploegen weer naar buiten Tekst gaat verder onder de foto

Pro Shots / Dennis Wielders

In de slotfase kreeg Robin Polley een kans om het duel op slot te gooien, maar Reus hield Jong AZ op de been. Verdediger Julius Bliek scoorde uiteindelijk de 2-0 in blessuretijd en maakte daarmee aan alle hoop aan Alkmaarse zijde een einde.

Opstelling FC Dordrecht: Swolfs; Hobbel, Sürmeli, Bliek, Bondswell; Musaba (74/ Richardson) , Jansen, Polley, Vermeulen, Amadin (74/Baggerman); Agrafiotis (88/Schalekamp) Opstelling Jong AZ: Reus; Gemmel, P. Koopmeiners, Velthuis, Gullit; Franken, Taabouni, Goudmijn; Margaret (38/Jacobs), Oosting, Allouch (70/Baars)