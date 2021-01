Hovocubo wacht loodzware klus in Champions League: "Hopen dat zij een offday hebben"

ZWAAG - Hovocubo kan flink aan de bak in de wedstijd bij de laatste 32 van de Champions League. De zaalvoetballers nemen het op tegen grootmacht Inter FS. "Laten we hopen op een stunt", zegt Appie Attahiri vooruitkijkend op het duel.

Het is niet voor het eerst dat Hovocubo tegen Inter FS speelt. In 2014 speelde de ploeg van Sander van Dijk ook al tegen de Spanjaarden. Destijds verloren de Zwagenaren met 0-5 van het sterrenteam, waar toen onder andere Ricardinho voetbalde.

Europese top

Inter FS is dertien keer kampioen van Spanje en won zeven keer een Europese hoofdprijs. Attahiri hoopt dat Hovocubo dit keer wel kan stunten. "We moeten realistisch blijven. Wij zijn ook geen Europese top, maar we doen er alles aan om daarheen te groeien. Zij zijn de favoriet", zegt de smaakmaker. "Laten we hopen dat zij een offday hebben en wij net een mooie dag hebben."

Hovocubo speelt op zaterdag 16 januari uit tegen Inter FS.