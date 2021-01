Bouwen, besluitvorming en bos zonder honden: wat gebeurt er in 2021 in 't Gooi?

'T GOOI - Het woord corona zal ons leven de komende maanden zeker nog beheersen, maar ook daarbuiten staat er in 2021 genoeg te gebeuren in ‘t Gooi. NH Nieuws blikt alvast vooruit.

In het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is het idee geopperd voor een nieuwe vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse plassen. Zo kunnen mensen kleinere rondjes varen. De beslissing hierover is al een paar keer uitgesteld. De bedoeling is dat rond de zomer de gemeenteraad zich hierover gaat buiten. Lees hier verder.

Vanaf 15 juli 2021 is het voor hondenuitlaatservices verboden om met groepen honden te komen naar het Goois Natuurreservaat (GNR). De organisatie merkte de afgelopen tijd dat de druk op de natuur door vooral hondenuitlaatservices sterk toeneemt. De vele hondenuitlaatservices met de grote groepen honden zorgen volgens het GNR voor veel overlast voor recreanten en andere dieren. Hondenbezitters zijn overigens nog welkom als ze maximaal drie viervoeters per begeleider bij zich hebben. Lees hier verder.

De bouw duurt nog zeker twee jaar, maar langzaam maar zeker krijgt het nieuwe ziekenhuis in Hilversum steeds meer vorm. Er wordt ondertussen een jaar gebouwd aan het ziekenhuis, op steenworp afstand van het huidige ziekenhuis van Tergooi in Hilversum. Lees hier verder.

6. Lukt het om de tunnel voor auto’s op de Oosterengweg af te krijgen?

Een groot deel van de ringweg in Hilversum is alweer bijna 10 maanden dicht. Er wordt een dubbele tunnel gebouwd, die onderdeel uitmaakt van het traject voor de snelle busverbinding HOV in ‘t Gooi. Het idee is dat de eerste tunnel (voor autoverkeer) in oktober klaar is. Lees hier en hier verder.

7. Huizers krijgen een echte zomerkade

De haven van Huizen kan zoveel mooier dan dat die nu is. Daarom wordt het gedeelte dat aan het Gooimeer ligt de komende tijd helemaal opgeknapt. Prioriteit is de zomerkade. Een plek waar mensen ’s zomers gebruik maken van het strand, een terrasje pakken en zwemmen in het Gooimeer. Hopelijk is het voor de zomer af, zodat iedereen ervan kan genieten. Lees hier verder.

8. De eerste schop gaat in de grond op het stationsgebied in Hilversum

Het smoezelige stationsgebied in Hilversum wordt aangepakt. Het moet een aantrekkelijk en groene entree van het dorp worden. Na jaren van plannen ontwikkelen, discussiëren en protesten is het plan nu klaar om uitgevoerd te worden. De verwachting is dat de bouw niet eerder dan in het laatste kwartaal van 2021 van start gaat. Daarna zal het zeker nog meerdere jaren duren voordat alles af is. Lees hier verder.

9. Laatste jaar voordat Weesp volledig fuseert met Amsterdam

Nog een laatste jaar is Weesp zelfstandig, daarna gaat de gemeente op in onze hoofdstad. Na de verkiezingen van maart 2022 is het zo ver. Wat zal Weesp dit jaar allemaal voor ‘het laatst’ gaan doen? Lees hier verder.