Gloednieuw Tergooiziekenhuis krijgt langzaam maar zeker vorm

HILVERSUM - De bouw duurt nog zeker twee jaar, maar langzaam maar zeker krijgt het nieuwe Tergooiziekenhuis in Hilversum vorm. Dat laat bestuursvoorzitter Janneke Brink-Daamen van het ziekenhuis zien in een rondleiding door de gebouwen.

De bouw van het ziekenhuis is nu zo ver dat er voor het eerst ook binnen gekeken kan worden. Hoewel overal te zien is dat er nog veel moet gebeuren, zijn wel de eerste contouren te zien van hoe het ziekenhuis er straks uit gaat zien.

Zo is onder meer al te zien waar de ingang van de spoedeisende hulp komt en waar de ambulances straks komen te staan. In het andere bouwdeel is al te zien waar twaalf operatiekamers komen. "De bouw gaat echt razendsnel", zegt Janneke Brink-Daamen.

Eén groot ziekenhuis

Er wordt ondertussen een jaar gebouwd aan het ziekenhuis, op steenworp afstand van het huidige ziekenhuis van Tergooi in Hilversum. Het nieuwe ziekenhuis vervangt straks grotendeels de twee bestaande ziekenhuizen van Tergooiziekenhuizen in Blaricum en Hilversum. Dat betekent dat alle zorg straks op één plek komt en patiënten niet voor de ene behandeling naar Blaricum moeten en voor een andere weer naar Hilversum.

De eerste patiënten in het nieuwe ziekenhuis worden in 2023 verwacht.