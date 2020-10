Mega-operatie op spoor Hilversum geslaagd: alle treinen rijden weer

HILVERSUM - Na 124 uur nonstop doorwerken reed vanochtend de eerste trein ter hoogte van de Oosterengweg in Hilversum over de gloednieuwe spoortunnel.

Sinds woensdag lag het treinverkeer tussen Hilversum en Baarn plat om het duizend ton wegende spoordek op z'n plek te leggen. Maar daarvoor moest onder andere eerst het spoor weggehaald worden. Er werd vijf dagen lang doorgewerkt.

Vannacht werden de laatste werkzaamheden uitgevoerd, zodat vanochtend om 5.00 uur de eerste trein er overheen reed.

Op de foto's van het inrijden van het spoordek is te zien dat het echt alles met militaire precisie ging. Het was echt passen en meten, want het spoordek ging vlak langs de huizen.