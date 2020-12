Beslissing over nieuwe vaarverbinding weer half jaar uitgesteld

WIJDEMEREN - Op z'n vroegst zal pas in de zomer een belissing worden genomen over een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums kanaal. De partijen komen er niet uit en hebben meer tijd nodig. "Van uitstel komt hopelijk afstel", zegt Saskia Vreeman van vereniging Behoud Loenderveense Plas.

Ondertussen lopen de kosten van het project gestaag door. Vreeman zegt dat de vaarverbinding nu al zo'n 700.000 euro heeft gekost. En dan is er nog geen schop in de grond gezet. Vorige maand stelde de fractie PvdA-GroenLinks voor om te stoppen met het project. De fractie vindt het te duur en er zijn te veel tegenstanders van het plan. Maar dat voorstel werd weggestemd in de gemeenteraad.

De vereniging strijdt al jaren tegen een vaarverbinding die door de Loenderveense Plas gaat om zo het Hilversums Kanaal met de Loosdrechtse Plassen te verbinden. De protestborden aan de Horndijk in Loosdrecht staan er alweer ruim drieënhalf jaar. "Het is vreselijk dat het zo lang duurt", zegt Vreeman. "Ik vind het voor de hele omgeving pijnlijk. Het is een zooitje hoor."

Hoe nu verder?

Het project gaat dus door en na wat vertraging en andere voorstellen die het niet gehaald hebben, wordt er nu verder gegaan met de beantwoording van alle zienswijzen die zijn ingediend. "Uit de 53 zienswijzen hebben we ongeveer 260 verschillende punten gehaald die elkaar hier en daar overlappen. Nu gaan we de meer inhoudelijke argumenten op een rij zetten", aldus projectmanager Irene Quakkelaar.

Saskia Vreeman van de vereniging Behoud Loenderveense Plas heeft het gevoel dat niemand een belissing durft te nemen. "Aan alle kanten is het duidelijk dat het niet kan, maar niemand zegt het." Ze vervolgt: "Het is zo zonde van het geld allemaal. Ze blijven maar geld uitgeven, onderzoeken doen en ambtenaren inhuren om dit project af te ronden."

De projectmanager laat weten dat de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen op z'n vroegst in het voorjaar van 2021 de gemeenteraad van Wijdemeren kan adviseren over de vaarverbinding. Dan is het aan de gemeenteraad om een besluit te nemen. "Ik hoop voor iedereen die graag duidelijkheid wil, dat we die in de zomer van 2021 kunnen bieden", schrijft Quakkelaar.

Vreeman heeft er een dubbel gevoel over. "Aan de ene kant denken we: 'We moeten het uitzingen tot mei en dan komt er een 'no go'', maar je weet het nooit zeker," zo besluit ze.