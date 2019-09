Stiltetocht tegen vaarverbinding door Loenderveense Plas

KORTENHOEF - Langs de Loenderveense Plas werd vandaag een stiltetocht gehouden. Omwonenden willen dat de plas vrij blijft van sloepen, maar er wordt al twee jaar gekeken naar een eventuele vaarverbinding door het gebied.

De verbinding moet de Loosdrechtse Plassen met de Wijde Blik verbinden. Er zijn meerdere opties, waaronder een vaarverbinding door de Loenderveense Plas. De afgelopen jaren zijn er al meerdere protesten geweest tegen de plannen.

Lees ook: Provincie koopt alvast perceel voor gevreesde vaarverbinding Loenderveense Plas

"Ik denk dat het ook om de intrinsieke kwaliteit van dit gebied gaat", vertelt initiatiefneemster Wendela Sandberg. "Het is zo belangrijk en zo mooi. Dus ik zeg wees er alsjeblieft heel zuinig op en denk heel goed na voordat je beslissingen neemt."

In november wordt een beslissing verwacht, de uitkomst is voor de actievoerder nog gissen. "Ik hoop zeer dat we in de harten van de mensen komen en dat ze beseffen hoe ontzettend belangrijk het is dat we ook rustige punten houden".