Bewoners aan de Loenderveense Plas niet eens met uitkomst milieu-onderzoek

LOOSDRECHT - De vereniging Behoud Loenderveense Plas (VBLP) is zeer bezorgd over de kwaliteit van het milieuonderzoek naar mogelijke vaarverbindingen. Ze vinden dat de negatieve effecten worden gebagatelliseerd en het rapport daardoor een te positief beeld geeft van de mogelijkheid van een vaarverbinding.

Er is een milieu-onderzoek gedaan, ook wel milieueffectrapportage (MER) genoemd, naar de effecten van een mogelijke vaarverbinding tussen het Hilversums kanaal en de Loosdrechtse plassen op natuur, recreatie, woon- en leefomgeving. Zes opties zijn uitgebreid onderzocht op alle voor- en nadelen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de variant door de Loenderveense Plas het meeste kans maakt. Maar juist tegen een verbinding door deze plas protesteren buurtbewoners al twee jaar. Ze zijn het dan ook niet eens met uitkomsten van het onderzoek. Hun grootste bezwaar is dat "de veelal negatieve effecten die de vaarverbinding met zich meebrengt structureel worden onderschat, weggeredeneerd, gebagatelliseerd, of zelfs in het geheel niet

genoemd", zo schrijven ze in een brief aan de gemeenteraad.