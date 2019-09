Onderzoek klaar: gevreesde vaarverbinding door Loenderveense Plas lijkt beste optie

LOOSDRECHT - De milieu-effectrapportage (MER) naar de gevolgen van een vaarverbinding tussen het Hilversums Kanaal en de Loosdrechtse Plassen, via de Wijde Blik, is nagenoeg afgerond. Op dit moment worden de puntjes op de i gezet, maar vandaag werden belangstellenden al van de eerste conclusies op de hoogte gesteld. En die werden niet met gejuich ontvangen.

Zo'n twintig belangstellenden kwamen op de bijeenkomst af. Allereerst werd er opnieuw geklaagd over de late betrokkenhied van de inwoners bij dit plan. Maar die discussie werd snel de kiem ingesmoord, want daar ging het vandaag niet om.

Afgelopen maanden is er onderzoek gedaan naar zes mogelijkheden voor een vaarverbinding: 0+ variant (betreft de huidige situatie waarbij bestaande knelpunten worden opgelost), route Vuntus via ‘t Hol, route Vuntus via Loenderveense Plas Oost, route Vuntus via Moleneind (via Kromme Rade/Moleneind), route Vecht en tot slot de lange route Loenderveense Plas Oost.

Een milieu-effectrapportage moet laten zien wat de effecten van een vaarverbinding zijn. "We richten ons op een aantal belangrijke thema's. Eén heel belangrijke in dit gebied is natuur, maar daarnaast kijken we ook naar bodem, water, woon en beleving en wat het betekent voor recreatie. Maar ook kijken we naar wat het gaat kosten en wat het oplevert. En dat breng je allemaal bij elkaar", vertelt projectleider Marc Laeven. Het onderzoek is voor 99 procent afgerond en komt eind november via de gemeente ter inzage te liggen.

Recreatie

Op het gebied van recreatie komt de '0+ variant' niet goed uit de verf. "Het heeft zo weinig effect dat het geen meerwaarde heeft voor de watersportsector", aldus de onderzoeker. Alle andere varianten zijn positief voor de recreatie in het gebied. Een van de aanwezigen begrijpt niet waarom deze conclusie getrokken is op basis van één rapport van een deskundige die volgens hem ook niet onafhankelijk is. "Dat rapport is gebaseerd op één aanname en niet op feiten."

De route door de Vecht valt af omdat het ontzettend veel geld kost en het weinig meerwaarde geeft voor de sector. Het alternatief via de Vuntus en het Moleindeind is eigenlijk ook geen optie, omdat de doorgang te krap is en het gevoelig ligt met het trilveen. "Dat is heel tricky en de verwachting is dat dat niet realiseerbaar is", aldus Laeven.

Natuur

Er zijn ook alternatieven bij die met zekerheid afvallen vanwege effecten op natuur. Dat is bijvoorbeeld het alternatief door 't Hol. "En we hebben een aantal alternatieven die spannend worden. Qua natuur is het nog geen gelopen race, maar die bieden wel perspectief. En dat is het alternatief die door de Loenderveense Plas gaat en dan via de Vuntus. Daarvan denken we dat die realiseerbaar is ook qua effecten en veel meerwaarde heeft voor de vaarsector", vertelt de projectleider.

De lange variant door de Loenderveense Plas is op dit moment ook geen optie. "Dat heeft te maken met de grote karekiet. Die willen we meer hebben in dit gebied en die hebben we nog niet. Dus zolang we die nog niet hebben in de getallen zoals we willen, dan mogen we niets van hun biotoop afhalen en dat zou gebeuren als we dat alternatief nu zouden realiseren." Maar de projectleider geeft aan dat 'als je langer wil wachten, het ook een optie kan zijn.' De verwachting is namelijk dat op de langere termijn de karekiet meer zal voorkomen in het gebied.

Beste optie

En zo lijkt het dat de korte variant door de Loenderveense Plas het meeste kans maakt. Maar juist tegen een verbinding door deze plas protesteren buurtbewoners al twee jaar. Maar Laeven wil benadrukken dat dit niet gelijk zegt dat de verbinding er sowieso komt. "Er kan ook gezegd worden dat er geen vaarverbinding komt omdat de voordelen te klein zijn om er mee door te gaan of de effecten te groot. Dat zou ook een keuze kunnen zijn." Uiteindelijk is de keuze aan de gemeenteraad.