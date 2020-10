Hilversums Beeld en Geluid zwaait laatste bezoeker uit voor grootscheepse verbouwing

Met dezelfde afstandsbediening waarmee koningin Beatrix het museum veertien jaar geleden opende, mochten de laatste bezoekers het museum eerst 'uitzetten'. Daarna stond Beeld en Geluid-directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer met medewerkers klaar om de laatste bezoekers gedag te zeggen.

Het museum gaat de komende anderhalf jaar op de schop. Het wordt verbouwd zodat het straks weer recht doet aan het medialandschap dat sinds de opening van het museum enorm veranderd is. "De afgelopen veertien jaar waren een prachtige periode van innovatie, experimenteren en verandering met vele hoogtepunten. Met de komst van het nieuwe museum in 2022 bouwen we verder aan een mediawijzere samenleving", zegt Van Nispen tot Sevenaer.

Beeld en Geluid gaat de komende tijd dus niet open voor museumbezoekers, maar blijft wel open voor onder meer het onderwijs, evenementen en kinderfeestjes.