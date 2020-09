Weesp houdt na fusie met Amsterdam bestuur met elf 'raadsleden'

WEESP - Als Weesp over anderhalf jaar fuseert met de gemeente Amsterdam dan houdt het een eigen stadsbestuur. Er wordt een bestuurcommissie samengesteld met elf raadsleden. Dat heeft de Weesp bewerkstelligt in de overleggen met Amsterdam, zo bevestigt de Weesper GroenLinks-fractie.

De Weespers bestuurscommissie met haar elf raadsleden denkt en beslist mee over Weesper zaken. Dat Weesp zeggenschap zou houden over wat er in de eigen stad gebeurt na de fusie stond al langer vast. De afspraken daarover werden al eerder gemaakt, maar hoe alles eruit zou gaan zien was nog niet bekend.

De bestuurscommissie van Weesp wordt straks tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen door Weespers gekozen. De bestuurscommissie kiest vervolgens weer het dagelijks bestuur van Weesp. De stad krijgt daarmee een 'status aparte' binnen Amsterdam, dat voor de verschillende stadsdelen met een heel ander systeem werkt.

Nabijheid van bestuur

De komst van een Weesper stadsbestuur na de fusie was een grote wens van Weesp na de fusie met Amsterdam. De stad wil grip houden op wat er gebeurt in Weesp en wil 'nabijheid van bestuur' voor haar inwoners. Weespers moeten op straat raadsleden en bestuurders kunnen aanklampen als ze ergens over willen praten.

Weesp koos twee jaar geleden voor een fusie met Amsterdam. Sinds dit jaar zijn de ambtelijke organisaties al samengevoegd. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, in maart 2022, volgt de echte fusie.