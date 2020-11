Wel of geen vakantiewoningen op het Huizerhoofd? "Ik hoor veel schrikreacties"

Hans Kleis woont in het appartementencomplex naast het oude Newport Hotel, dat al bijna drie jaar leeg staat. Uit een rondgang onder zijn medebewoners blijkt dat bijna alle bewoners de nieuwe plannen toejuichen. "Het gebied is slecht onderhouden en het trekt criminaliteit aan. Deze zomer hebben we veel last gehad van drugsdealers", vertelt hij aan NH Nieuws.

De plannen zijn onderdeel van een groter project dat het oude Newport hotel moet omtoveren tot een spiksplinternieuw 4-sterren hotel. De nieuwe eigenaar van het hotel, SVE group, wil daarbij ook vijfentwintig recreatiewoningen en een horecagelegenheid realiseren op de aangelegen landtong, 't Huizerhoofd. Die grond is van de gemeente. Het plan moet nog worden besproken in de gemeenteraad maar zorgt in Huizen nu al voor onrust.

"Het lijkt misschien een beetje een rommelbosje", vertelt George Laeijendecker van natuurbeschermingsorganisatie Vrienden Van 't Gooi aan NH Nieuws. "Maar als je weet hoeveel mensen hier elke dag komen om vogeltjes te kijken of met de hond te wandelen dan is het gebied echt van grote betekenis voor veel Huizers die hier in de buurt wonen."

Volgens de plannen blijft het gebied vrij toegankelijk voor recreanten maar George Laeijendecker is er niet gerust op. "De hele landtong wordt volgebouwd met huisjes. Die hebben allemaal een tuintje met een hekje er omheen en een parkeerplaats. Dan wordt het gebied dus van de Huizers afgenomen."

"Dit bos hoort hier, op de oude zuiderzeebodem. Als hier recreatiewoningen komen, verdwijnt de natuur, dan is het weg. En dat terwijl het juist een gebied is waar je heel veel verschillende vogelsoorten en andere dieren kunt vinden", aldus Laeijendecker.

Kustvisie

Volgens hem zijn de plannen zelfs in strijd met de kustvisie die de gemeente Huizen vorig jaar nog vernieuwd heeft. Zo valt er in te lezen: "om het rustige karakter te waarborgen dienen bestemmingen relatief kleinschalig te zijn en in uitstraling en bedrijfsvoering aan te sluiten op het natuurlijke karakter van de plek." Volgens Laeijendecker is het onvermijdelijk dat het bestemmingsplan daarom aangepast moet worden.

Wethouder ruimtelijke ordening, Roland Boom, bespreekt de plannen vanavond voor het eerst in de gemeenteraad. "Het is aan hem om een afweging te maken die ook rekening houdt met de wensen en belangen van de mensen die hier in de buurt wonen", aldus Laeijendecker.

Recreatie faciliteren

Leefbaar Huizen fractievoorzitter Rik de Bruijn is enthousiast over de plannen. Hoewel er in het partijprogramma van Leefbaar Huizen valt te lezen dat ze tegen bouwen in het groen zijn, wil de fractievoorzitter voor dit plan het begrip groen wel met een korreltje zout nemen. "Als er niks gebeurt verpaupert het hier, dat zien ook de mensen die in de appartementen wonen. Ik denk dat het plan bijdraagt aan het aantrekkelijker maken van Huizen", vertelt De Bruijn aan NH Nieuws.