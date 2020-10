Huizer woonlasten flink omhoog om gemeentebegroting sluitend te krijgen

HUIZEN - Huizers moeten volgend jaar flink meer gaan betalen aan gemeentelijke belastingen. Dat meldt de gemeente Huizen. De belastingen gaan omhoog om ervoor te zorgen dat de gemeentebegroting sluitend is. De stijging komt bovenop andere bezuinigingsmaatregelen die Huizen neemt.

Huizen moet flink geld toeleggen om de begroting voor komend jaar sluitend te krijgen; de begroting staat nu ruim vijf miljoen euro in het rood. Dat komt onder meer doordat Huizen, net als veel andere gemeenten, flink meer geld moet uitgeven voor maatschappelijke hulp (wmo) en jeugdzorg. "We hebben te maken met een grote stijging in de uitgaven. De landelijke overheid zet hier onvoldoende financiële middelen tegenover. Dat leidt tot een fors tekort op ons huishoudboekje", zegt wethouder Bert Rebel (CDA).

Voor Huizen zit er komend jaar niets anders op dan geld bij te leggen uit de algemene reserve, te bezuinigen en het tarief voor de onroerendezaakbelasting (ozb) flink te verhogen, zodat er meer geld aan woonlasten binnenkomt. Huizen verhoogt het ozb-tarief met 9 procent, bovenop de jaarlijkse inflatiecorrectie van 2,3 procent. "Die maatregelen doen pijn, maar zijn nodig om de gemeentelijke financiën op orde te krijgen."

Woonlasten paar tientjes duurder

Voor Huizer woningeigenaren betekent het dat de woonlasten komend jaar met een paar tientjes tot zestig euro per jaar omhoog gaan, afhankelijk van de waarde van het huis waar in ze wonen. Ook voor huurders gaan de gemeentelijke belastingen iets omhoog, maar dat heeft vooral te maken met de stijgende afvalstoffenheffing.

Hoewel Huizen dus flink op haar uitgaven moet letten, wordt er komend jaar wel degelijk geïnvesteed. Speerpunten op de begroting zijn de kustvisie, de herinrichting van het Bad Vilbelpark en de modernisering van de entree van Zwembad de Sijsjesberg. Ook start de gemeente met het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Dat moet op termijn weer geld besparen.