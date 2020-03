Hilversumse buurt jarenlang in bouwput: "We zijn eigenlijk blij dat ze zijn gestart"

HILVERSUM - Het duurde vele jaren, maar de bouw van een tunnel voor de snelle busverbinding HOV in ‘t Gooi is dan deze week daadwerkelijk begonnen met het afsluiten van de Oosterengweg. Het betekent voor de bewoners twee jaar in een bouwput leven en ook zorgen over hun huizen. Toch zijn ze opgewekt.

Joost Lammers / NH Nieuws

Bewoners van de Oosterengweg Ria de Jong en Paul Krijnen staan met elkaar te praten over de gestartte werkzaamheden. "Het is heel fijn dat ze eindelijk gestart zijn. Het moet toch gebeuren. We zijn er een beetje naar toe gegroeid", zegt Ria. Paul sluit zich daarbij aan. "Als het toch moet gebeuren dan hou ik het niet tegen. Dan maar liever gisteren dan vandaag klaar."

Joost Lammers / NH Nieuws

Een deel van de woningen staat bijna letterlijk bovenop de bouwput en wordt straks afgescheiden door een hoge omheining. De bewoners van deze huizen hadden de mogelijkheid om gebruik te maken van een regeling van de provincie om te verhuizen, maar Ria heeft daar geen gebruik van gemaakt. "We hebben besloten er doorheen te gaan. Als het niet vol te houden is, kunnen we wel even weg."



Paul hoopt dat zijn huis ongeschonden uit de strijd komt. "Het is toch een huis uit begin 1900 en een fundering datzelfde tijdstip. Dat is wel spannend. Bij mij moeten ze denk ik twaalf tot veertien meter diep, dus dat is wel een gaatje. Maar technisch gezien ziet het er heel goed uit."

Verhuizen kan niet Voor ondernemers is het niet mogelijk om, als het tegenvalt, te verhuizen. Zij vrezen de gevolgen van het feit dat de weg lang dicht is. "De weg aan de voorkant van de winkel is afgesloten, waardoor iedereen moet omrijden. Ik denk niet dat veel mensen dat gaan doen", zegt winkelmedewerker Yasin Dolgunyürek. Dat komt nog bovenop de coronacrisis. "In deze tijd is dat extra zwaar."



De bewoners bekijken het van de positieve kant. Even twee jaar door de zure appel heen bijten en dan hopen ze juist op meer rust. "Nu razen de auto's voorbij en vrachtverkeer. Dat geeft natuurlijk ook een hoop overlast en dat is straks over. Dan woon ik bovenop de tunnel", verwacht Paul. Ria: "Ik denk het iets moois gaat worden, want de laatste tijd nam het verkeer toe en dan is dit een goede oplossing."