Hilversum doet gooi naar miljoenensubsidie voor bouw van ruim 600 huizen rond station

Hilversum doet een gooi naar de 'Woningbouwimpuls', zoals de Haagse pot met geld voor het bouwen van de huizen heet. Het Rijk heeft in totaal één miljard euro uitgetrokken voor het versnellen van de bouw van woningen. De rijksbijdrage moet er onder meer voor zorgen dat de huizen ook betaalbaarder worden.

Hilversum hoopt met de subsidie de bouw van respectievelijk 325 huizen in het stationsgebied en nog eens 301 huizen aan de Korte Noorderweg deels te bekostigen. De plannen daarvoor bestaan al langer.

Betaalbare woningen

Voorwaarde voor de subsidie zijn dat er minimaal 500 huizen gebouwd worden, waar Hilversum dus ruimschoots aan voldoet. Een andere voorwaarde is dat minimaal de helft van de huizen 'betaalbaar' is. Hilversum zegt daaraan te voldoen, omdat 33 procent van de huizen sociale woningbouw is en 40 procent middelduur.

Volgens Hilversum moet de subsidie er voor zorgen dat de financiële haalbaarheid van het project wordt versterkt en de bouw van de huizen een grote stap dichterbij komt. Voor de bouw van de twee projecten moet Hilversum zelf ook ruim 20 miljoen euro op tafel leggen.

Metropoolregio

De aanvraag wordt gedaan vanuit de Metropoolregio Amsterdam. Al met al moeten er met de Haagse miljoenen 20.000 huizen gebouwd gaan worden in de regio rond Amsterdam. Naast de woningen in Hilversum, wordt er ook een aanvraag gedaan voor Amsterdam, Almere, Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer Purmerend en Zaanstad.