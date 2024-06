Duizenden patiënten in spanning: gaan huisartsenpraktijken van Co-Med failliet?

Al enige tijd rommelt het bij Co-Med. Het van oorsprong Limburgse commerciële bedrijf nam in het najaar van 2020 twee praktijken in Anna Paulowna en Breezand over. Als vandaag wordt besloten dat het bedrijf failliet wordt verklaard, kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor de duizenden patiënten in de twee plaatsen in de Noordkop. De zorgverzekeraars hebben alvast een noodplan opgesteld voor de regio, maar de inhoud ervan is nog niet bekend.

Wat ging er allemaal aan vooraf? Een korte tijdlijn van de belangrijkste gebeurtenissen.

2020

In het eerste coronajaar, neemt het Limburgse bedrijf Co-Med twee huisartsenpraktijken in Anna Paulowna en Breezand over. Co-Med heeft op dat moment al meerdere praktijken verspreid door het land en presenteert zichzelf als dé oplossing voor de huisartsen die geen opvolger kunnen vinden en met de handen in het haar zitten; hun patiënten kunnen ze immers niet zonder huisarts achterlaten. Door de praktijk aan Co-Med te verkopen, blijft de huisartsenzorg gewaarborgd. Wel komen er voortaan meer digitale consulten.

2021-2022

Al een jaar later wordt geklaagd over Co-Med: er is vaak geen arts beschikbaar, andere huisartsenpraktijken zien mensen naar ze overstappen en er is meer druk op de huisartsenpost. De inspectie start een onderzoek naar Co-Med, nadat onder andere over de praktijk in Anna Paulowna klachten bij ze binnen zijn gekomen. Een omstreden arts van Co-Med uit Breezand wordt begin 2022 ontslagen na vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In een documentaire van NH komen in maart 2022 veel klachten over Co-Med naar voren. De meerderheid van de klachten gaat over een slechte bereikbaarheid van de praktijk. In uiterste nood bellen mensen de huisartsenpost, of anders 112, zo geven ze aan.

2024

In maart 2024 gaat plots de huisartsenpraktijk in Anna Paulowna dicht. Door langdurige ziekte zou er geen personeel zijn. EenVandaag hoort al in 2023 een andere reden van het snelle vertrek van huisartsen en doktersassistenten: Co-Med zou haar eigen personeel niet (of niet op tijd) betalen.

De problemen voor Co-Med stapelen zich ondertussen op: ze hebben een officiële waarschuwing van de inspectie gekregen en de ene na de andere rechtszaak wordt tegen ze aangespannen. In april 2024 wordt de callcentertak van Co-Med failliet verklaard.

Hoewel Co-Med belooft dat de praktijk in Anna Paulowna snel open gaat, blijft die dicht en blijven ze patiënten doorsturen naar Breezand. En de klachten nemen niet af, integendeel. Nog altijd is de praktijk in Anna Paulowna gesloten.

Verschillende schuldeisers, waaronder doktersassistenten, zeggen dat zij nog geld tegoed hebben en hebben daarop faillissement aangevraagd. Vandaag beslist de rechter of ook de zorgtak van Co-Med failliet is.