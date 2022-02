Huisarts uit Breezand weggestuurd vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag

Ook op andere gebieden was het gedrag van Van der Veen discutabel, zo schreef hij dat 'opruiming' van mensen door corona welkom was geweest, aldus mediapartner Regio Noordkop.

Van der Veen zou in zijn praktijk ook tegen patiënten hebben gezegd dat ze 'toch ergens aan dood moeten gaan'. Enkele maanden geleden schreef de arts op sociale media dat hij het niet eens is met de coronamaatregelen en dat de samenleving maar moet accepteren dat er toch overbevolking is in Nederland en op de hele wereld: "Er mag niet gebouwd worden vanwege de stikstofuitstoot. Wij mensen produceren ook stikstof. Dus opruiming door COVID-19 was welkom geweest", aldus Van der Veen. Hij vindt dat mensen het ouder worden moeten accepteren en niet eindeloos moeten behandelen.

Deze opvattingen van Van der Veen komen nu pas aan het licht, maar waren binnen zijn praktijk al bekend. Zo blijkt nu dat collega's van de in ongenade gevallen arts hadden aangegeven te vertrekken als hij niet ontslagen zou worden.

Daarbij was zijn gedrag richting de patiënten ook een oorzaak. Dit laat de directeur van Co-Med, Guy Vroemen, weten in een reactie aan de krant. Van der Veen voerde in Breezand medische handelingen uit die ook seksueel geïnterpreteerd konden worden. Daarbij zou hij ongepaste opmerkingen hebben gemaakt over het geslachtsdeel van de vrouwen.

Verleden vol conflicten

Het verleden van de huisarts is tumultueus te noemen. Van 2008 tot 2011 was hij verwikkeld in een juridisch conflict met de andere huisartsen in het Friese Wijckel, waar hij toen zijn praktijk had. In het kort wilden de andere artsen niet met hem samenwerken, maar zij moesten dit uiteindelijk wel op last van de rechter. In 2016 werd zijn praktijk plotseling failliet verklaard.

Vervolgens verhuisde hij naar Hollands Kroon, waar hij al snel in een slepend huurconflict raakte met de gemeente. Er was sprake van een huurachterstand en het lukte de gemeente na meerdere pogingen niet om tot een oplossing te komen samen met Van der Veen.

Vorig jaar werd voor een tweede bedrijf op naam van de vrouw van de arts faillissement aangevraagd. Ook hier werden de rekeningen niet betaald. Toen bleek tevens dat de huisartsenorganisatie maar liefst acht inschrijvingen in het handelsregister had, terwijl twee gebruikelijk is.