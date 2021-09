Huisartsenpraktijk Anna Paulowna onder de loep bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een melding ontvangen over de huisartsenpraktijk van Co-Med in Anna Paulowna. Ook zijn er meldingen gedaan over andere praktijken die Co-Med heeft overgenomen. Er wordt onderzoek gedaan naar deze meldingen, de inspectie kan voorlopig niets zeggen over eventuele maatregelen.

Dat laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd weten aan NH Nieuws. "Wij hebben inderdaad een melding ontvangen over Co-Med in Anna Paulowna. We hebben ook enkele andere signalen ontvangen over Co-Med. We doen geen uitspraak over de aard en inhoud daarvan. We zijn op dit moment bezig met informatie verzamelen om alle feiten te kennen. Vandaaruit bepalen we eventuele vervolgacties."

Co-Med nam vorig jaar twee huisartsenpraktijken over in Anna Paulowna en Breezand en dit jaar een in Nieuw Den Helder. De praktijken hadden geen opvolger en door het in handen van dit bedrijf te leggen, wordt ervoor gezorgd dat er in ieder geval een huisartsenpraktijk blijft. Toch is niet iedereen hier blij mee, met name omdat Co-Med vooral met digitale spreekuren werkt en er daardoor niet vaak fysiek een (waarnemend) huisarts aanwezig is.

Tevergeefs

Een patiënt van de praktijk in Anna Paulowna vertelt aan NH Nieuws dat ze al weken tevergeefs een afspraak met een huisarts probeert te maken. "De assistenten kunnen er niets aan doen, maar met regelmaat is er geen huisarts in de praktijk en zij weten ook niet wanneer er iemand is. Als back-up wordt verwezen naar Breezand, maar daar schijnen ook problemen te zijn."

Overstappen zou niet kunnen, omdat andere praktijken in de regio geen patiënten aannemen, met als gevolg dat mensen soms wachten tot 17.00 uur zodat ze de huisartsenpost kunnen bellen. "Je kunt wel beeldbellen, maar bij sommige dingen wil je dat niet."

De Noordkop kampt al langer met een huisartsentekort en probeert nu met een scholingsdriedaagse om artsen in opleiding te verleiden die kant op te gaan. Volgens de inspectie is het probleem landelijk en speelt het al langer. "De coronacrisis heeft dat nog eens versterkt", zegt woordvoerder Margreeth Fernhout van de inspectie.