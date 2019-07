Minister Bruins houdt ontruiming huisartsenpraktijk Anna Paulowna in de gaten

ANNA PAULOWNA - Minister Bruno Bruins van Medische Zorg houdt zich bezig met de ontruiming van de huisartsenpraktijk in Anna Paulowna. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij contact te hebben gehad met de betrokken partijen, omdat de ontruiming 'gevolgen kan hebben voor de continuïteit en toegankelijkheid van zorg in dit gebied'.

De huisartsenpraktijken, Huisartsenpraktijk Anna Paulowna en De Ontmoeting, worden aanstaande donderdag ontruimd omdat er al langer onenigheid is over de huurovereenkomst. Die moest per direct worden ontbonden en de praktijk moest de achterstallige huur betalen, maar dat blijkt volgens de gemeente nog steeds niet te zijn gebeurd.

Bruins meldt dat de gemeente meerdere pogingen heeft ondernomen om tot afspraken te komen met de praktijkhouder. "Dit is niet gelukt. Daarmee is ontruiming aan de orde. De gemeente kiest ervoor om dit in de zomerperiode te doen, omdat de verwachting is dat patiënten er in deze periode minder last van zullen hebben."

'Structurele oplossing'

Hij zegt ook dat zorgverzekeraar VGZ, de gemeente Hollands Kroon en de Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland er alles aan doen wat in hun vermogen ligt om 'in deze precaire situatie te komen tot een structurele oplossing ter borging van de reguliere huisartsenzorg', zo schrijft mediapartner Noordkop Centraal.

De minister houdt de mogelijkheid open voor een overleg volgende week tussen zorgverzekeraar VGZ, de IGJ, gemeente Hollands Kroon en de NZa om de stand van zaken te bespreken en te bezien of er aanvullende acties nodig zijn.