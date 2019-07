Huisartsenpraktijk Anna Paulowna wordt ontruimd op last van gemeente

ANNA PAULOWNA - Twee huisartsenpraktijken in Anna Paulowna worden volgende week donderdag door de gemeente ontruimd.

De huisartsenpraktijken, Huisartsenpraktijk Anna Paulowna en De Ontmoeting, worden ontruimd omdat er al langer onenigheid is voor de huurovereenkomst. De overeenkomst moest per direct worden ontbonden en de praktijk moest de achterstallige huur betalen. Dat blijkt volgens de gemeente nog steeds niet te zijn gebeurd. "Na de uitspraak zijn meerdere pogingen door de gemeente ondernomen om met de eigenaar van de huisartsenpraktijk tot afspraken te komen. Dit is niet gelukt." Op de eigen website heeft de praktijk een brief aan de patiënten geplaatst.

Gebrek aan betalingen

Het gebrek aan betalingen heeft Hollands Kroon doen besluiten de praktijk te ontruimen. "De huisartsenpraktijk heeft tot en met woensdag 17 juli de gelegenheid om de praktijk zelf te ontruimen." Mocht dit niet gebeuren, dan gaat de gemeente de dag erna zelf over tot ontruiming. Vorige maand werd de praktijk in Breezand al gesloten.

De gemeente maakt zich zorgen over de 'sterk verminderde huisartsenzorg'. "Deze ontwikkelingen zorgen, zeer begrijpelijk, voor onrust en onzekerheid onder bewoners. De gemeente Hollands Kroon en zorgverzekeraar VGZ (met de merken Univé, IZZ en Zekur) delen deze zorgen over continuïteit van huisartsenzorg in de regio."

Extra praktijk

Hollands Kroon heeft aan VGZ en Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) gevraagd om tot een oplossing te komen. "Als oplossing is ervoor gekozen om een extra praktijk te vestigen in Anna Paulowna: HKN Praktijk." Deze praktijk komt, net als de huidige, in het gezondheidscentrum in multifunctioneel centrum De Ontmoeting.

De nieuwe praktijk gaat op 22 juli open. "De praktijk begint met een beperkte huisartsenbezetting", aldus de gemeente, "wegens schaarste aan waarnemend huisartsen in de vakantieperiode. De praktijk kan tot en met eind augustus om die reden een beperkt aantal patiënten inschrijven. Vanaf eind augustus is daar meer ruimte voor."

Spoedgevallen

Vanwege de ontruiming van de praktijk in Anna Paulowna is de huisartsenpost Schagen op donderdag 18 en vrijdag 19 juli overdag geopend voor spoedgevallen. Heb jij last van de huisartsenproblematiek in Anna Paulowna? Neem dan contact met ons op via Whatsapp: 0630093003!