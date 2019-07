Antwoorden op meest gestelde vragen over gedoe rond huisartsenposten Anna Paulowna

HOLLANDS KROON - Hoe zit het met herhaalrecepten? Kan ik nog wel mijn medicijnen ophalen en hoe kun je je inschrijven voor de nieuwe huisartsenpraktijk in Anna Paulowna? De aangekondigde ontruiming van Huisartsenpraktijk Anna Paulowna en Breezand zorgt voor veel onrust onder patiënten. NH Nieuws geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Waar kan ik terecht met mijn medische vragen?

Bij de eigen huisarts. "Iedereen die patiënt is bij huisartsenpraktijk Anna Paulowna-Breezand, blijft daar patiënt", zegt gemeentewoordvoerder Noortje Slot. "De arts is en blijft het aanspreekpunt bij medische vragen. Dat de praktijk in Anna Paulowna sluit, betekent niet dat mensen geen huisarts meer hebben. Mochten ze geen contact krijgen met de huisarts, dan kunnen ze bellen met de eigen zorgverzekeraar. In de meeste gevallen is dit VGZ."

Lees ook: Huisartsenpraktijk Anna Paulowna wordt ontruimd op last van gemeente

De huisartsenpraktijk in Breezand zou overigens nog wel open zijn, al is het met een beperkte bezetting. Huisarts Astrid van Heusden van de praktijk bevestigde dit vorige week door te zeggen dat ze verder zou gaan vanuit de praktijk in Breezand.

Waar moet ik heen in de dagen tussen de ontruiming en de opening van de nieuwe praktijk?

Op donderdag 18 juli wordt de praktijk ontruimd en op maandag 22 juli gaat de nieuwe huisartsenpraktijk open. In spoedgevallen kunnen patiënten op donderdag 18 en vrijdag 19 juli terecht bij de huisartsenpost in Schagen, die hiervoor extra geopend is. "In het weekend en in de avonduren is de huisartsenpost altijd al open en op maandag is de nieuwe huisartsenpraktijk HKN Praktijk Anna Paulowna geopend", zegt Noortje Slot.

Hoe kun je je inschrijven voor de nieuwe huisartsenpraktijk in Anna Paulowna?

In principe blijven mensen staan ingeschreven bij de eigen huisarts, maar als ze willen wisselen dan kunnen ze zich inschrijven via het formulier op de website van de nieuwe praktijk. Hoe de procedure verloopt, is nog niet bekend.

De gemeente Hollands Kroon plaatst later deze week een eigen vraag en antwoord op haar site.