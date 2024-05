Faillissement dreigt voor huisartsenketen Co-Med, schuldeisers willen geld zien

Een van de schuldeisers zou het detacheringsbureau CareAbout zijn. Timothy Hoolhorst van CareAbout bevestigt dit tegenover Medisch Contact, maar zegt ook: "Ik wil niet dat het lijkt alsof ik Co-Med graag failliet wil verklaren. Ik wil gewoon dat de rekening wordt betaald." Co-Med ontkent overigens dat CareAbout een vordering tegen het bedrijf heeft ingediend.

Hoe het verder moet, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de zorgverzekeraars al noodplannen hebben klaarliggen voor het geval Co-Med failliet wordt verklaard. "We weten niet of het nodig is, maar we hebben diverse scenario’s uitgewerkt en er ligt voor iedere regio een noodplan klaar zodat patiënten die een zorgvraag hebben opgevangen kunnen worden", zegt een woordvoerder van zorgverzekeraar CZ tegen De Telegraaf.

Kritiek

Huisartsenketen Co-Med ligt al jaren onder een vergrootglas. Het bedrijf koopt noodlijdende huisartsenpraktijken, waarvan de eigenaars moeite hebben opvolging te vinden, op en probeert via onder meer digitale consulten toch de zorg te waarborgen. Maar op het beleid is al enige tijd kritiek. Veel mensen klagen dat er vaak geen huisarts is of dat de praktijk onbereikbaar is. De inspectie gaf vorig jaar een waarschuwing aan Co-Med.

De praktijk in Anna Paulowna ging eerder dit jaar nog dicht, nadat er geen huisartsen waren. Alle patiënten worden nu doorverwezen naar de praktijk in Breezand. De sluiting zou tijdelijk zijn, maar Co-Med liet onlangs doorschemeren dat de praktijk mogelijk niet meer heropent.