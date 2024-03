Huisartsenpraktijk Anna Paulowna voorlopig dicht door ziekte personeel en vertrokken huisarts

Maar is er misschien toch meer aan de hand? In een gesprek met het NoordHollands Dagblad laat directeur Guy Vroemen iets anders weten. "De locatie in Anna Paulowna is tijdelijk dicht vanwege een dokter die is uitgevallen", valt te lezen in de krant.

"De dokter is gewoon gestopt met zijn werkzaamheden. Hij was al wel op leeftijd, dus uiteindelijk gaf hij aan te willen stoppen. Verder weet ik het ook niet.”

Breezand

Wat de oorzaak ook mag zijn, volgens een persvoorlichter van Co-Med is er geen reden tot paniek. Patiënten uit Anna Paulowna kunnen voor een afspraak met de dokter naar de andere vestiging in Breezand. "Co-Med snapt die bezorgdheid, maar daar is geen reden voor want Hollands Kroon levert zorg via Breezand", aldus de woordvoerder.

Wanneer de vestiging in Anna Paulowna weer opengaat, is nog onduidelijk. "Binnenkort volgt meer informatie", vertelt de woordvoerder.