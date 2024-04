Groeiende problemen bij huisartsenorganisatie Co-Med, zusterbedrijf failliet

Co-Med sloot eind maart plotseling de praktijk in Anna Paulowna. Volgens de organisatie omdat de bezetting niet op orde was. Dat zorgt lokaal voor veel onrust. Patiënten worden doorverwezen naar de praktijk in Breezand. Dat valt ook vandaag op een papiertje te lezen bij de wachtkamer van de praktijk in Anna Paulowna.

Voor veel inwoners is de maat vol. Ze zijn klaar met het onstabiele aanbod van huisartsenzorg bij Co-Med. De wisseling van huisartsen is een doorn in het oog. Ook de afstand naar buurdorp Breezand brengt zorgen. Kamerlid Harmen Krul vraagt zich af waar de zorg naar toe gaat. Hij stelde eerder Kamervragen naar de situatie bij Co-Med, er loopt een onderzoek naar het bedrijf. Krul vroeg de minister van Volksgezondheid om meer aandacht aan het d ossier te geven

Problemen

Volgens het NRC breiden de problemen bij Co-Med zich nu verder uit. Twee van de mede-oprichters zouden inmiddels vertrokken zijn. Schuldeisers vroegen vanmorgen bij de rechter het faillissement van zusterbedrijf PCC Tele-Services Amsterdam aan, dat de telefonische afspraken voor huisartsen afhandelt. De rechtbank in Maastricht zag de problemen ook en heeft het bedrijf failliet verklaard.

Wat dit betekent voor de huisartsenpraktijken zoals in Anna Paulowna en Breezand is niet duidelijk. Veel patiënten klagen al langer over het gebrek aan communicatie en de slechte bereikbaarheid. De bedoeling was dat PCC Tele-Services met het telefonische werk de assistentes in de praktijken zou ontlasten, maar daar komt nu dus een einde aan.

De krant speculeert dat het niet bij dit faillissement zal blijven en dat het hele concern nu in de problemen kan raken. Co-Med ontkent dat in een persbericht en zegt financieel gezond te zijn.