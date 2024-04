Huisartsenpraktijk in Anna Paulowna al drie weken dicht: 45 meldingen bij inspectie

De vele negatieve media-aandacht heeft volgens directeur Guy Vroemen van Co-Med grote gevolgen. "Er wordt van alles geroepen en dat doet wat met ons personeel", vervolgt Vroemen. "In het verleden speelde er veel rond onze praktijken, maar het is gewoon een praktijk die bemand is. Nu krijg je een kettingreactie: door het nieuws gaat iedereen naar de praktijk bellen, waar niet wordt opgenomen vanwege de drukte en dan krijg je weer boze reacties omdat ze niemand aan de telefoon krijgen. Het is een vicieuze cirkel."

In Breezand werken nu drie huisartsen, laat Vroemen weten. Er is een derde huisarts aangetrokken om de extra patiënten van Anna Paulowna te kunnen helpen. Het is volgens hem de bedoeling dat de praktijk in Anna Paulowna 'op korte termijn' weer opengaat. Maar wanneer, kan hij niet zeggen. "De dokters willen wel, maar de assistentes hebben hun vraagtekens. De onrust is niet prettig voor hen. Wel is de druk er voor nu even vanaf."

In Anna Paulowna zit overigens nog een andere huisartsenpraktijk: de Opaal. Die praktijk is in 2019 uit nood geboren en huist in hetzelfde pand als waarin Co-Med zit. Zij merken een enorme toeloop aan patiënten van de Co-Med-praktijk, maar geven aan dat ook zij vol zitten en niemand meer kunnen aannemen.

Slechte bereikbaarheid

De inspectie doet al jaren onderzoek naar Co-Med en heeft dit jaar in de maanden maart en april al 45 meldingen binnengekregen, eerder waren het er vijf. "De meldingen gaan voornamelijk over de slechte bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk en de beschikbaarheid van de zorg. Dit geldt zowel telefonisch als voor afspraken in de praktijk", vertelt woordvoerder Mariël van Dam van de inspectie.

De meldingen worden volgens haar meegenomen in het lopende onderzoek naar de landelijke gezondheidsorganisatie. Co-Med kreeg afgelopen zomer nog een 'aanwijzing' van de inspectie. Ze kregen een week de tijd om de bezetting van hun praktijken op orde te brengen, maar Co-Med stapte naar de rechter omdat ze die tijd te kort vond. De rechter was het daar mee eens. Deze zaak loopt nog steeds en het is de verwachting dat hier nog een vervolg op komt.