Marije (46) ten einde raad door handelen huisartsen Co-Med, en ze is niet de enige

Sinds half maart is de huisartsenpraktijk van Co-Med in Anna Paulowna dicht en het zou zomaar kunnen dat de praktijk nooit meer de deuren opent. Maar patiënten van de praktijk lopen al veel langer tegen problemen aan. NH heeft een oproep geplaatst en daar wordt massaal op gereageerd. Een van die mensen is de 46-jarige Marije uit Anna Paulowna.

Marije deelt een mail met NH die ze vorig jaar naar de huisartsenpraktijk in Anna Paulowna heeft gestuurd. Daarin schrijft ze onomwonden dat ze 'het vertrouwen kwijt is in de huisartsen van Co-Med'. "Ik heb het gevoel dat ik het allemaal maar zelf uit moet zoeken en dat ben ik dus ook aan het doen. Ondertussen maak ik mij wel zorgen over mijn gezondheid, inmiddels mijn gezin ook."

Ze heeft medicijnen voorgeschreven gekregen waar ambulancepersoneel en haar apotheek hun twijfels over hebben. Ze voelt zich fysiek niet goed, maar heeft niet het gevoel dat ze bij haar huisarts terechtkan om haar hart te luchten en voor een goede check.

Ze vervolgt: "Het lijkt erop dat je alleen ergens komt als je een grote mond hebt en ik vind dat heel verdrietig. (...) Door dit alles voel ik me nog steeds niet serieus genomen."

Afspraak verplaatst

Maar Marije is niet de enige. Zo is er ook Veronique die vertelt vier dagen lang probeerde een afspraak te maken bij een huisarts, maar niemand aan de lijn kreeg. Ze had extreme pijn in haar rug die maar niet overging. "Wanneer ik dan eindelijk een afspraak had, ging zelfs dat mis."

Ze zat een half uur in de wachtkamer in Anna Paulowna, zoals afgesproken, als ze wordt gebeld. Ze zou niet op de afspraak zijn gekomen; alle afspraken waren verplaatst naar Breezand en daar was ze niet. "Uiteindelijk moest ik een nieuwe afspraak maken die pas 1,5 week verder was, en al die tijd maar last van extreme pijn, waardoor ik niet kon slapen."

Ook Lia laat aan NH weten dagen bezig te zijn geweest om een afspraak te maken. Zelfs fysiek langsgaan hielp niet. "Er zat één (nieuwe) assistente die nog niet wist hoe ze afspraken moest maken, dus helaas. Het was 11.15 uur en de wachtkamer was leeg. Gevraagd of er wel een arts was en ja, er waren er twee. Twee artsen en een lege wachtkamer, onbegrijpelijk. Zou het komen doordat ze telefonisch niet te bereiken zijn?"