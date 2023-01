NH Meetup: Hoe vangen we het huisartsentekort op?

Het tekort aan huisartsen in onze provincie is op meerdere plekken nijpend. Terwijl iedereen behoefte heeft aan goede en goed bereikbare zorg lopen praktijken soms over of moeten 'nee' verkopen aan nieuwe bewoners. In Schagen is voor de oplossing gekozen om de huisartsen uit de omliggende dorpen weg te halen en samen te voegen in één centrum. Is dit dé oplossing voor zowel patiënten als voor de huisartsen? We spraken erover, tijdens onze NH Meetup in het dorpshuis van Nieuwe Niedorp.