Na klachtenregen onduidelijk of huisartsenpraktijk Anna Paulowna ooit nog opent

Woordvoerder Jos van Wersch van Co-Med geeft aan dat gesprekken hierover lopen met de zorgverzekeraar, de gemeente Hollands Kroon en Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland. "Tot die tijd wordt de zorg voor alle patiënten voor zowel Anna Paulowna als Breezand vanuit de locatie Breezand geborgd."

Onder vuur

Co-Med heeft huisartsenpraktijken door het hele land, waaronder in Amsterdam en de Kop van Noord-Holland, hun werkwijze ligt al langer onder vuur. In het najaar van 2020 verkopen twee huisartsen in Anna Paulowna en Breezand hun praktijken aan het Limburgse bedrijf. Het idee daarachter is dat Co-Med de organisatie voor zijn rekening neemt, zodat de huisartsen zich alleen bezig hoeven te houden met hun patiënten.

Maar al snel loopt Co-Med tegen het probleem aan dat er geen huisartsen zijn. In 2021 komen de eerste klachten over het bedrijf binnen bij de inspectie, begin dit jaar zijn die opgelopen tot 45. De klachten hebben telkens dezelfde strekking: er is geen huisarts of er zijn veel wisselende artsen, de praktijk is niet bereikbaar, diagnoses worden via digitale consulten of foto's via de mail gesteld en mensen voelen zich niet gehoord. Samengevat gaat het volgens de inspectie vooral om een slechte bereikbaarheid en (on)beschikbaarheid van zorg.

Begin 2022 besteden NH en de Groene Amsterdammer uitgebreid aandacht aan de problematiek. Maar de problemen worden niet minder. De inspectie komt vorig jaar met een waarschuwing aan Co-Med. In maart gaat de praktijk in Anna Paulowna tijdelijk dicht.