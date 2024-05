Verdachten gewelddadige overvalbende veroordeeld: straffen tot 29 jaar cel

De rechter rekent het de mannen zwaar aan. Slachtoffers van de overvallen werden geslagen, maar ook gemarteld. Zo kreeg een slachtoffer in Heerhugowaard een heet strijkijzer op zijn arm. In meerdere gevallen werd er ook geschoten. Voormalig veehandelaar Johan uit De Goorn draaide net op tijd z'n hoofd weg. Bij twee andere overvallen raakten slachtoffers gewond.

'Wonder dat er niet meer doden zijn gevallen'

Dat geldt niet voor de 72-jarige Sjaak Groot. Hij betrapte de overvallers in zijn huis, raakte met ze in gevecht en werd in zijn borst geschoten. De man probeerde nog 112 te bellen, maar stierf uiteindelijk met de telefoon nog in zijn hand. "Het is een wonder dat er niet meer doden zijn gevallen", zei het Openbaar Ministerie (OM) daar eerder over.

Eén verdachte heeft bekend betrokken te zijn geweest bij alleen de overval in De Goorn. De andere vijf ontkennen iedere betrokkenheid. Maar volgens zowel het Openbaar Ministerie als de rechter is er voldoende bewijs dat ze in wisselende samenstellingen op rooftocht gingen, op zoek naar makkelijk te verkrijgen cash geld.

Celstraffen tot 29 jaar

De officier van justitie eiste eerdere celstraffen tussen de 3,5 jaar en levenslang. Bij drie verdachten is de straf lager uitgevallen. Alleen Martijn G. kreeg een iets hogere veroordeling. Dat geldt ook voor Dut M. Alleen is bij hem de eis tot tbs niet toegewezen.

De hoogste straf was voor Glenn V. met 29 jaar cel. Wel fors lager dan de levenslang die het Openbaar Ministerie tegen hem eiste. Volgens de rechter is hij één van de vier mannen die de harde kern vormde. V. is veroordeeld voor zes overvallen. Ook is hij volgens de rechter degene die Sjaak Groot doodschoot tijdens de overval in zijn woning. En was hij de schutter bij de overvallen in Avenhorn, De Goorn en Noord-Scharwoude.

Ook moeten de daders aan verschillende verdachten een schadevergoeding betalen.