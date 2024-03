Slachtoffer overvalbende doet aangifte van bedreiging door verdachte in rechtszaal

Na die zomer arresteert de politie stapsgewijs een groep mannen. Vier daarvan zouden betrokken zijn bij de overval op het koppel in Dreumel.

Het gaat om Glenn V. uit Noord-Scharwoude, Deniz R. uit Obdam, Ruviëni M. uit Rotterdam en Mark V. uit Opmeer. Die laatste is de zoon een autohandelaar uit West-Friesland en bovendien vriend van het mannelijke slachtoffer uit Gelderland.

Die zou mogelijk hebben geweten van een groot geldbedrag dat in de woning van het stel uit Dreumel lag. Allen ontkennen ze betrokkenheid of beroepen zich op hun zwijgrecht.

"Ons huis is een fort geworden met twee waakhonden", vervolgt de vrouw haar slachtofferverklaring. De gebeurtenis heeft grote impact op hun leven. "We kunnen nooit meer spontaan weg, onze familie heeft nachtmerries. Jullie hebben ons leven veranderd."

Al jaren wonen zij alle tussentijdse zittingen over hun zaak bij. "Ik heb jullie bestudeerd, ik heb jullie die nacht drie kwartier gesproken en ik herken jullie." Het is dan nog stil in de zaal. Maar bij de laatste zinnen van het betoog van de vrouw escaleert het.

Suïcide verdachte

"Niemand bepaalt waar zijn wieg staat", richt het slachtoffer zich tot de verdachten. "Maar mensen hebben keuze voor goed en kwaad. In mijn ogen verdienen jullie de zwaarste straf." Het slachtoffer maakt dan een verwijzing naar Monte V. uit West-Friesland.

Hij is een vriend van de verdachten en zou ook een rol hebben gespeeld bij een of meerdere overvallen. De man is alleen nooit opgepakt: twee weken na de dood van Sjaak Groot beroofde hij zich van het leven met het wapen waar vermoedelijk ook de Berkhouter mee is doodgeschoten.