D-day voor slachtoffers en verdachten van overvalbende: rechter doet uitspraak

In een jaar tijd zou de groep 6 overvallen hebben gepleegd. Waarbij vrijwel altijd geweld werd gebruikt en ook meerdere malen werd geschoten. Sjaak Groot overleeft het niet. De 72-jarige Berkhouter betrapt de overvallers in zijn huis. Als hij zich verzet wordt hij op 14 juni 2021 doodgeschoten.

Nieuwe overval in voorbereiding

Een maand later is er nog een woningoverval in Noord-Scharwoude. Daarna worden de verdachten één voor één aangehouden. "We hoorden nog wel meer namen voorbijkomen van mensen die betrokken zouden zijn bij deze groep, maar we moesten wel ingrijpen", aldus persofficier Anne de Leeuw. "Ze waren namelijk alweer bezig een volgende overval voor te bereiden. En sinds de aanhoudingen zijn de overvallen wel gestopt. Maar meer arrestaties op een later moment sluiten we zeker niet uit."

Voor de slachtoffers zijn de verdachten schuldig aan het trauma wat hen is overkomen. "We zijn door schoften overvallen. Ik ben aan mijn haren rondgesleept. Jullie wilden niet werken, maar roven. Ik voel woede en haat", vertelde een slachtoffer van een woningoverval in het Gelderse Dreumel.

Het Openbaar Ministerie eiste straffen van 3,5 jaar cel tot levenslang. Waarvan Glenn V., de verdachte van het doodschieten van Sjaak Groot, de hoogste straf tegen zich hoorde eisen. "Hij is zo gevaarlijk, dat we de maatschappij maximaal tegen hem moeten beschermen", aldus persofficier Anne de Leeuw.