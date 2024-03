Tot levenslang en tbs geëist tegen verdachten overvalbende: "We hebben honger broer"

Daarnaast wijst de moeder van de verdachte uit Noord-Scharwoude haar zoon aan op basis van camerabeelden die later werden uitgezonden bij Opsporing Verzocht.

Dreumel

Dan is aan het eind van dat jaar de enige overval in deze reeks buiten de provincie, in het Gelderdse Dreumel. "We willen geld en er ligt een ton in huis", roept een van de daders die avond volgens het vrouwelijke slachtoffer. Met een hamer staan vier man in hun slaapkamer.

Ze wonen in een huis op 'een immens terrein' dat bekend blijkt te zijn voor Opmeerder Mark V. Zijn vader is een vriend van de slachtoffers en via hem zou hij hebben geweten van een terugbetaalde schuld in cash.

Communicatie via de telefoon bewijst volgens justitie de betrokkenheid van de mannen. "Ik heb honger broer", zou Ruviëni M. hebben geappt naar anderen. Er werd gesproken over een 'tori' - dit zou straattaal zijn voor klus of overval.

Het leven van de slachtoffers van de overval is voorgoed veranderd. "Ik ben aan mijn haren rondgesleept. Jullie wilden niet werken, maar roven. Ik voel woede en haat." Ze wenst de maatschappij toe dat ze zichzelf van het leven beroven - net zoals hun vriend en medeverdachte Monte V. heeft gedaan.

Avenhorn

Nog een maand later. 7 januari in Avenhorn, waar een kogel bijna dodelijk was. Het echtpaar heeft een edelsmederij aan huis. "Goldies goudsmit in osso" en "Tamara gaan we die gold doen", appen de verdachten in de aanloop van de overval naar elkaar, zo las de officier van justitie voor.

De slachtoffers wordt rond 2.00 uur wakker gemaakt met een vuurwapen. "Ze hitsten elkaar op om haar dood te schieten", aldus justitie over de daders. Ze roepen 'we willen het grote geld'.