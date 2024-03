Verdachte overvalbende bedreigd na afleggen verklaring: "Je hebt je eigen graf gegraven"

Verklaringen afgelegd over overval De Goorn

Martijn G. wordt aangehouden en besluit open kaart te spelen. Hij zegt spijt te hebben van zijn daad. "Was ik maar eerder naar de politie geweest, dan hadden die andere overvallen nooit gebeurd", vertelde hij vandaag. De overval in De Goorn was de eerste van zeven volgens het Openbaar Ministerie.

Na zijn arrestatie bekende G. erbij te zijn geweest. Hij zou onder invloed van drugs zijn geweest en voelde druk om mee te gaan. Ook ontkende hij te weten dat het om een gewapende overval ging en zou hij alleen buiten hebben gestaan.

Bang voor medeverdachten

Tijdens eerdere zittingen wilde hij uit angst niet met de andere verdachten in één zaal zitten. Vorige week maandag gebeurde dat wel. Er was duidelijk irritatie toen hij z'n verhaal deed. "Het is een leugenaar", zij één van hen. Alle andere verdachten ontkennen namelijk iedere betrokkenheid.

Toen vandaag werd gesproken over de persoonlijk omstandigheden van de verdachten kwam uiteindelijk het hoge woord eruit bij Martijn G. Via Facebook had hij van een medegevangene een bedreiging gekregen.

"Je hebt je eigen graf gegraven'

Precies een dag nadat hij in de rechtszaal een verklaring had afgelegd. Er stond in: "Je hebt je eigen graf gegraven." G. zegt angstig te zijn. "Ik voel me hier niet meer veilig." Hij vertelde dat hij daarom naar een plek buiten Noord-Holland gaat verhuizen zodra hij vrijkomt.

Heel veel meer wilde zijn advocaat Thijs Kapinga er na afloop niet over kwijt. Ook al omdat hij er volgende week dinsdag in zijn pleidooi op terugkomt. Wel liet hij weten dat G. geen aangifte gaat doen van bedreiging.

Morgen gaat de rechtszaak verder. Dan wordt duidelijk welke straffen het OM tegen de zes verdachten eist.