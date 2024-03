Politie over verdachte van overvalbende in verhoor: "Liefst breek ik al zijn botten"

Reactie politie en OM op getuigenverhoren

In een reactie laat de politie weten niet in te gaan op lopende rechtszaken en verwijst naar het Openbaar Ministerie. Die zegt dat tijdens de eis vorige week duidelijk is aangetoond dat getuigeverklaring betrouwbaar zijn. En dat ze op andere zaken pas later deze week in de rechtszaal gaan reageren als de officieren van justitie weer aan het woord komt.