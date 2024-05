Zij gingen De Waterwolf voor: ook deze Haarlemmermeerse kunstwerken maken de tongen los

Ook over de Walviskaak waren de meningen verdeeld, al had dat óók te maken met het gebruik (of misbruik) ervan. "Elke keer als je er doorheen liep, kreeg je een walm van pisgeur in je neus", zei een busreiziger. "Dus misschien maar beter dat 'ie weg is." Een vrouw vertelde dat ze het 'heel jammer' vindt dat 'ie verdween. "Het was toch wel een heel speciaal kunstwerk."

Mary Berkhout-Nio vindt het jammer dat het kunstwerk is verdwenen. "De Walviskaak is gaan behoren tot het wezen van het plein in Hoofddorp en is in de harten van mensen gekropen", vertelde ze aan NH.

"Vele jaren hebben mensen er met verwondering naar gekeken, zijn ze er doorheen gelopen en hebben ze erin gezeten. Het heeft iets heel uitdagends en levendigs gegeven aan een plek die anders vrij saai was."

De Waterlelie

Om de gemeente Haarlemmermeer te bedanken voor medewerking aan het jaarlijks terugkerende festival Mysteyland deed festivalorganisatie ID&T de gemeente in 2013 een reusachtige 'waterlelie' cadeau.

De constructie van gerecycled hout werd drie jaar later nabij Big Spotters Hill geplaatst, al riep het kunstwerk bij sommige bezoekers van het recreatiegebied wat vragen op. "Ik dacht dat het een abseiltoren voor jongelui zou worden", zei een vrouw die destijds getuige was van de plaatsing tegen NH. "Maar nu blijkt het een kunstwerk te zijn. Heel leuk."

"Knap en indrukwekkend, een verrijking van dit mooie park en deze mooie omgeving", aldus een mannelijke bezoeker.

Tekst gaat verder onder de video.