Petitie voor comeback typische geveltjes op Vijfhuizense rotonde bij voorbaat kansloos

Een petitie waarmee Vijfhuizenaren pleiten voor de terugkeer van de karakteristieke huisjes op de rotonde bij de entree van hun dorp, lijkt bij voorbaat kansloos. Dat heeft alles te maken met het kunstwerk op de rotonde, van de in 2006 overleden kunstenaar Rudi van de Wint. Toen Rudi's zoon Gijs ontdekte dat er beelden naast zijn vaders werk stonden, protesteerde hij bij de gemeente. "Dit is niet zoals mijn vader het heeft bedoeld."

Reclame of niet, feit is dat veel dorpsbewoners zich de afgelopen twee jaar zijn gaan hechten aan de witte geveltjes. Dat geldt zeker voor Maaike Hendriks, die afgelopen week een petitie startte om de huisjes terug op de rotonde te krijgen. "De brug, de molen, de bakkerij: ze laten zien dat het dorp authentiek is. Het zijn prominente gebouwen in het dorp."

De gemeente gaf de grond op de rotonde onofficieel in bruikleen, waarna hij met een beetje hulp in drie dagen tijd het pleintje op de rotonde inrichtte. "Het heeft bijna 5.000 euro gekost met het idee van: het staat er twintig jaar", vertelt Dijkzeul, die vanzelfsprekend ook hoopte dat de bakkerij dankzij 'Klein Vijfhuizen' meer klanten zou trekken.

Woningen, een bakkerij, een molen en een brug: sinds 2021 staan er zeven zinken facades op de rotonde die een impressie geven van het karakteristieke Vijfhuizense straatbeeld. Initiatiefnemer is de lokale bakkerij Dijkzeul, die in coronatijd 'iets leuks wilde neerzetten voor het dorp', vertelt bakker René Dijkzeul (81).

"Als we de huisjes niet zouden weghalen, moesten we een boete betalen"

De beelden staan tijdelijk in een opslag, waardoor de dertien meter hoge statica van Rudi van de Wint weer het enige beeld op de rotonde is. En zo ziet zijn zoon Gijs het graag. "Als je er wat voor zet, dan tast je het kunstwerk aan en schaad je het auteursrecht", neemt hij zijn vaders werk in bescherming. "Dat mag niet."

De gemeente gaat daar nu in mee. Hoewel ze twee jaar geleden nog oogluikend toestond dat de huisjes werden geplaatst, erkent ze nu dat de rotonde vanwege het kunstwerk niet door een middenstander mocht worden geadopteerd. "Er is echter nooit bezwaar gemaakt tegen het gebruik, tot aan de komst van de bakkershuisjes en het bezwaar van de erven van de kunstenaar", vertelt de woordvoerder.

"Het is heel jammer", aldus bakker René Dijkzeul. "We waren er een beetje misselijk van. Als we de huisjes niet weg zouden halen, moesten we een boete betalen."

Alternatieve locatie

Toch zijn de ruim vijfhonderd handtekeningen niet helemaal voor niets gezet. "Aangezien de bakkershuisjes een behoorlijke investering betreffen en de omwonenden erg enthousiast zijn over de huisjes, is voorgesteld een andere locatie te zoeken", zegt de gemeentewoordvoerder.

De ondernemersvereniging bevestigt dat ze in overleg met de gemeente een nieuwe plek voor de huisjes zoekt. "We hebben al drie locaties op het oog, maar die houden we nog even geheim", besluit bestuurslid Jacco Groen.