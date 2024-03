Familie overleden kunstenaar verdrietig om sloop 'Walviskaak': "In de harten gekropen"

Nabestaanden van de vorig jaar overleden architect Maurice Nio zijn teleurgesteld dat zijn kunstwerk 'The Amazing Whale Jaw' voor het Hoofddorpse Spaarne Gasthuis de komende weken wordt gesloopt. "De Walviskaak is gaan behoren tot het wezen van het plein in Hoofddorp en is in de harten van mensen gekropen", vertelt zijn weduwe Mary Berkhout-Nio aan NH.