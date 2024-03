Chirurgische precisie vereist bij Operatie Walviskaak: sloop kunstwerk duurt 3 weken

De walviskaak is gisteren met doeken ingepakt, vertelt woordvoerder José Lapré van de gemeente Haarlemmermeer aan NH. "Dat hebben we niet gedaan om de sloop aan het zicht te onttrekken, maar omdat de binnenkant is gemaakt van een soort piepschuim. We denken dat dat door de jaren heen kleiner is geworden en willen voorkomen dat het in de omgeving terechtkomt."

Dat is ook precies de reden waarom de sloop drie weken in beslag neemt, vertelt ze. "Aanvankelijk is er sprake van voorbereidend werk, waaronder het veiligstellen van de omgeving." Vanaf vandaag gaat het spreekwoordelijk mes in de walviskaak. Volgende week volgt het grovere werk.

The Amazing Whale Jaw

The Amazing Whale Jaw is een kunstwerk van de vorig jaar overleden kunstenaar Maurice Nio en staat sinds 2003 voor het Spaarne Gasthuis. Jarenlang was de kaak hét 'bushokje' van de halte die het lokale Haarlemmermeerse netwerk met de Zuidtangent (nu lijn 300) verbond. Beschutting vonden reizigers in de holte van de kaak, waar ook een rustruimte voor buschauffeurs in zat.