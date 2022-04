Opvallende bushalte Hoofddorp moet wijken: wie redt 'De Walviskaak' van de sloop?

Het einde is nabij voor de Walviskaak, de opvallende bushalte bij het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. De kosten voor een nieuwe coating en het onderhoud zijn té hoog. Slopen en vervangen door een doodgewone bushalte, lijkt voor de gemeente daarom de enige optie, maar niet als iemand nog een goed idee heeft voor het object.

Het enorme object, volgens sommigen 's werelds grootste constructie van kunststof, werd bijna twintig jaar geleden geopend, de bushalte is een knooppunt tussen het lokale busnetwerk en de Zuidtangent en waar de halte een droog hoofd kan bieden tijdens Hoofddorpse stortbuien is ook een kleine rustruimte ingericht voor buschauffeurs.

Een kleine kiosk

Maar die rustruimte verdwijnt. Connexxion liet eind vorig jaar weten de huur te willen opzeggen, dus is de gemeente op zoek naar een nieuwe invulling van de Walviskaak. "Die ruimte zou bijvoorbeeld als kleine kiosk kunnen dienen", geeft de gemeente als voorbeeld.

Ze doen daarmee een oproep aan de inwoners van Haarlemmermeer, 'Wie heeft er een goed idee over de invulling van de Walviskaak?'.

"De kosten om het object in stand te houden wegen niet op tegen de huurinkomsten. Dit betekent dat de gemeente jaarlijks een tekort zou hebben op het onderhoud van het object", schrijft de gemeente.

Het einde nabij?

Het einde lijkt dus nabij, ook volgens architect Maurice Nio: "In verband met de stijgende grondstoffenprijzen denk ik dat de huidige kostenberekening voor een nieuwe coating veel te laag is. Mijn inschatting is dat gemeente op ruim twee ton uitkomt."

En dus is het aan de inwoners van Haarlemmermeer om hun geliefde Walviskaak te redden van de ondergang.