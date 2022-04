Blijft 'De Walviskaak' toch behouden? Frans wil opvallende bushalte wel in achtertuin

Vanochtend werd bekend dat de opvallende bushalte bij het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp voor de gemeente te duur is geworden om te onderhouden. Slopen en vervangen door een doodgewone bushalte, lijkt voor de gemeente daarom de enige optie.

Een klimmuur, kiosk of barbershop

Toch wil de gemeente de inwoners een mogelijkheid geven de Walviskaak te behouden. Door het object een nieuwe functie als een kiosk te geven, zou 's werelds grootste constructie van kunststof intact kunnen blijven.

Op die vraag besloot Frans te reageren: "Slopen is het ergste wat er is, Walviskaak kan met wat aanpassingen in mijn tuin", schreef hij in een mail aan onze redactie. De gemeente is op de hoogte gebracht, een verbaasde woordvoerder laat weten dat Frans contact met hen op kan nemen.

Naast het idee van Frans om de Walviskaak te adopteren, zijn er ook andere ideeën over de nieuwe functie van het gebouw: "Zet het buiten op een groot sportveld en maak er een klimmuur van met van die handgrepen", schrijft iemand op Facebook. Een ander zegt: "Mooi voor een barbershop, goed punt."