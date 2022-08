Kunstenaar Frans vangt bot: giga-bushalte 'De Walviskaak' niet naar zijn achtertuin

'De Walviskaak' verhuist niet naar de achtertuin van kunstenaar Frans Ouwerkerk. De gemeente zoekt een nieuwe functie voor het object dat nu nog een overdekte bushalte voor het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp is. Frans wilde het gevaarte wel naast zijn huis hebben, maar dat voorstel wijst de gemeente af.

De kosten voor een nieuwe coating en het onderhoud zijn te hoog, waardoor de gemeente het kunstwerk zal laten slopen als er geen nieuwe invulling wordt gevonden. Frans leek de redder in nood, maar de gemeente ziet te veel financiële en praktische drempels om het object te verhuizen.

De gemeente bedankt de Hoofddorpse kunstenaar voor het meedenken, maar laat hem weten dat het object niet naar zijn achtertuin zal verhuizen. "Het vervoeren van het object, in zijn geheel of in stukken, kent teveel financiële en technische uitdagingen", schrijft zij in een reactie.

De gemeente vervolgt: "Onze keuze is gevallen op het idee van de architect om met een passende oplossing te komen. Als dat niet lukt voor het eind van dit jaar, dan gaat de gemeente over tot sloop van het object in 2023."

Verbolgen en teleurgesteld

Frans leest het bericht van de gemeente gistermiddag met ongeloof en ontzetting: "Dit is de eerste reactie vanuit het gemeentehuis over mijn voorstel het object in mijn achtertuin te zetten. Ik vind het erg onpersoonlijk. Ik ben verbolgen en ontzettend teleurgesteld", aldus Frans.