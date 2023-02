In memoriam: Mysterylands cadeau voor de buurt 'uitgebloeid', waterlelie deze week weg

Bijna zeven jaar lang torende hij boven het groen uit, maar dat is inmiddels verleden tijd. Het houten kunstwerk 'de Waterlelie' in recreatiegebied De Groene Weelde wordt deze week ontmanteld, en dat roept zowel onder de makers en onder liefhebbers vragen op. "We hadden gedacht dat hij nog wel iets langer meekon."

NH Nieuws/Jelle Narold

De Waterlelie stond sinds 2016 nabij Big Spotters Hill, in het natuur en recreatiegebied tussen Hoofddorp, Vijfhuizen en Cruquius. Drie jaar eerder had ID&T het kunstwerk aan de buurt cadeau gedaan, om hen zo te bedanken voor hun medewerking aan het jaarlijkse festival Mysteryland. Onthulling De vorm is geïnspireerd op een waterlelie, legde kunstenaar Thijs Trompert tijdens de onthulling in de top van de stellage aan NH uit. "We hebben de vorm vrij aangepakt, maar het gaat vooral om het gevoel: hoe visjes onder een waterplant schuilen en daar een soort geborgenheid voelen. Dat gevoel willen we overbrengen met deze vorm." "Knap en indrukwekkend", oordeelde een van de omwonenden destijds voor de camera van NH Nieuws. "Een verrijking van dit mooie park en deze mooie omgeving." Artikel gaat door onder de video

Mysteryland geeft houten 'waterlelie' cadeau - NH

Dat het kunstwerk nu wordt weggehaald, leidt her en der tot gefronste wenkbrauwen. "Wat stom nou weer", reageert een vrouw in de Facebook-groep Je bent Hoofddorper als... op foto's van de ontmanteling. "Zo'n mooi kunstwerk, waarom moet het weg dan?" Een ander geeft aan het kunstwerk nog niet zo lang te kennen: "Had je 'm net ontdekt, wordt 'ie alweer afgebroken....."

Paradepaardje van kunstenaars Makers en bedenkers Thijs Trompert en Marisja Smit uit Amersfoort vinden het jammer dat hun kunstwerk wordt afgebroken, maar leggen zich erbij neer."We hebben vorig jaar nog een technische inspectie gedaan en reparaties uitgevoerd", vertelt Marisja, "dus we hadden gedacht dat hij nog wel iets langer meekon." Het kunstwerk is opgebouwd uit lagen, vertelt Thijs. "Het bestaat uit 90 ton beton, 17 kilometer balkhout en anderhalve container houtjes." Ze denken met veel plezier terug aan de bouw van de constructie. "We hebben toen twaalf weken op het eiland gewoond." Niet alleen nemen, ook geven De Waterlelie was het eerste, maar inmiddels hebben Thijs en Marisja meerdere kunstwerken gemaakt waarmee festivals hun buren bedanken. "We vinden het een belangrijke filosofie dat een festival dat ergens neerstrijkt, niet alleen maar neemt, maar ook geeft", vertelt Marisja. "Voor Down The Rabbit Hole in Beuningen hebben we bijvoorbeeld een palenplan gemaakt, een driedimensionaal canvas." Thijs vult haar aan: "Maar de Waterlelie is wel echt ons paradepaardje" Bouwers, geen brekers Het kunstenaarsstel is gevraagd of ze betrokken wilden zijn bij de sloop van het kunstwerk, maar heeft dat aanbod afgeslagen. "We zijn bouwers, geen brekers", zegt Marisja resoluut. "Maar we hebben wel geadviseerd om de balken en de subconstructie op te slaan."

Toch was vanaf de plaatsing duidelijk dat het kunstwerk er tijdelijk zou staan, zo meldt recreatieschap Spaarnwoude in een in memoriam op haar website. "Mysteryland bestond toen twintig jaar en wilde graag iets teruggeven", vertelt een woordvoerder aan NH Nieuws. "Toen is afgesproken dat zij het ook zouden onderhouden, maar dat het maximaal vijf jaar zou blijven staan omdat het onderhoud daarna te duur zou worden." Grond weer beschikbaar Door de coronacrisis werd vijf jaar bijna zeven jaar, maar inmiddels is de houten stellage zo goed als verdwenen. Behalve de onderhoudskosten is ook ruimte "Nu kan Mysteryland ook dat stuk grond ook weer gebruiken voor het festival", licht de woordvoerder toe. Het besluit om het kunstwerk te verwijderen heeft in ieder geval niets te maken met de uitbreiding van het mountainbikeparcours door het gebied, zegt ze.

Het verwijderen van het kunstwerk kan nog de hele week duren. Een deel van het hout is te ver aangetast en wordt weggegooid, een ander deel kan worden 'hergebruikt voor de aankleding van de komende edities van het festival', besluit de woordvoerder.