Mountainbikers verheugen zich op vernieuwde route H'meer: 'Van saai naar heel spannend'

Mountainbikers kijken uit naar het vernieuwde parcours bij Hoofddorp. De nieuwe route wordt niet alleen een stuk langer, maar ook veel uitdagender. "Een hoop speelse toevoegingen", zegt projectleider Stanley van der Veld van mountainbikevereniging De Noordbikers.

230125_BIKE - NH Nieuws

Het huidige parcours is 15,2 kilometer lang en voert mountainbikers door natuurgebied De Groene Weelde, het Haarlemmermeerse Bos en over de Boseilanden bij Zwaanshoek. Vanwege de vele bochten, kleine klimmetjes en afdalingen en aangelegde hindernissen is het een technische route, schrijft mountainbikevereniging De NoordBikers op zijn website. Toch biedt de baan vooral gevorderde mountainbikers weinig uitdaging, zo blijkt onder meer uit recensies op mtbroutes.nl. "Waar we nu staan, is altijd interessant geweest", zegt mountainbiker Wilke Stokman in gesprek met NH-verslaggever Nina Honig, "maar verderop, bij de Boseilanden is het altijd wel een beetje saai." Artikel gaat verder onder de kaart

Het huidige mountainbikeparcours in Hoofddorp - Het huidige mountainbikeparcours in Hoofddorp

Anita Hoogenboom is het met haar eens: "Er komt een goede klim in te zitten, dus goed voor de training." Ze doelt op Big Spotters Hill. Die heuvel op het voormalige Floriade-terrein bij Hoofddorp was al onderdeel van het parcours, maar dan via een geasfalteerde route. "We zijn nu bezig met het aanleggen van de flanken door het onverharde. Dat is een zware klim naar boven, maar een uitdaging die dit wel één van de hoogtepunten maakt", aldus projectleider Van der Veld.

23 kilometer Hij vertelt dat het parcours 23 kilometer lang wordt, en daarmee een van de langste in de regio. De toegevoegde uitdaging zit 'm vooral in extra kronkels en sprongen. "Verderop zitten nog wat dijkjes en dammetjes die we kunnen benutten." Hoewel de vereniging afraadt om in regenachtige periodes de baan te gebruiken, gebeurt dat toch. "Het is nu alweer iets droger", zegt hij bij een drassig stuk parcours, "maar het stond hier vol met water. En dat wil je niet. Het is als mountainbiker wel even leuk in de modder, maar niet de hele tijd." De baan wordt daarom slijtvast gemaakt, legt Van der Veld uit.

Nog geen kaart De officiële opening van het vernieuwde parcours staat gepland voor begin april. Omdat de werkzaamheden nog in volle gang zijn, willen de Noordbikers en Recreatie Noord-Holland voorkomen dat er hordes mountainbikers op de baan afkomen. Daarom delen ze in dit stadium dan ook geen kaart met de vernieuwde route.

Behalve de Noordbikers zelf draagt ook recreatieschap Spaarnwoude bij aan de upgrade van het parcours. En een spannendere route is ook in het belang van de natuur en andere recreanten, benadrukt Van der Velde. "Door deze route aantrekkelijk te maken, zorgen wij er ook voor dat de mountainbikers op de route blijven en dat het gebied voor iedereen toegankelijk blijft." Meer mountainbikers Dat wordt bevestigd door woordvoerder Jorinte Smits van Recreatie Noord-Holland. "Na corona is het aantal mountainbikers enorm toegenomen", licht ze toe waarom haar werkgever investeert in het vernieuwen van de route. Op sommige plekken moet de baan worden verlegd vanwege hoogspanningsmasten die in de weg staan, vertelt ze. "De Tennet-masten bij de Groene Weelde. En we willen de baan graag jaarrond begaanbaar maken."