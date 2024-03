De gemeente voerde afgelopen juli maatregelen in als 'kortetermijnoplossing'. Deze aanpassingen waren gericht op het verminderen van 'prikkels' voor alle weggebruikers, zoals het verwijderen van de voorsorteervakken op de rotondes, het verduidelijken van de busbanen en het aanpassen van de bebording.

Stop & Go

Daarnaast zorgde de gemeente dat bussen minder hard over de rotonde van de Dorpsstraat rijden door ze eerst te laten stoppen. Er werd een Stop & Go ingevoerd, waarbij de bus eerst volledig tot stilstand moet komen voor de chauffeur verder kan rijden. Bij de andere rotondes remde de bus al af, omdat daar bushaltes zitten.

Het afgelopen half jaar is het aantal ongelukken flink afgenomen. "We zien dat het aantal ongelukken wel verminderd, maar we moeten natuurlijk zorgen dat er geen ongelukken meer gebeuren", vertelde de gemeente in augustus al aan NH. "Elk ongeluk is er één te veel."