Onderzoek: nieuwe rotondes Aalsmeer lokken gevaarlijk en ongewenst gedrag uit

De nieuwe rotondes op de recent heringerichte Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer zijn zo onduidelijk dat gevaarlijke situaties en ongevallen een logisch gevolg zijn. Veel weggebruikers overtreden onbewust de regels, omdat die zo vaag en onoverzichtelijk zijn. Die harde conclusie trekt onderzoeksbureau DTV na onderzoek in opdracht van de gemeente.

Ontwerptekening rotonde Kasteleinweg-Van Cleeffkade Aalsmeer - DTV

De Burgemeester Kasteleinweg is onderdeel van de HOVASZ, een snelle busbaan tussen Uithoorn en Haarlemmermeer (Schiphol). Om reizigers zo snel mogelijk van A naar B te krijgen, zijn er onder meer op de Aalsmeerse verkeersader vijf rotondes aangelegd. Op vier van de vijf rotondes (Van Cleeffkade, Dorpsstraat, Burgemeester Hoffscholteweg en Ophelialaan) rijden bussen dwars over de rotonde, en hebben voorrang op het overige verkeer (auto's en fietsers) dat met de rotonde meerijdt. Alleen op de rotonde Zwarteweg rijden ook de bussen met de rotonde mee, waarvoor onder meer is gekozen vanwege de vele fietsende scholieren. Die daar dan ook voorrang hebben op bussen en auto's. Klachtenregen Hoewel veiligheid bij de herinrichting hoog in het vaandel heeft gestaan, regent het sinds de ingebruikname van de rotondes klachten over de inrichting en veiligheid. Al bij de opening van de rotonde Dorpsstraat in september 2021 voorspelden Aalsmeerders 'dat er slachtoffers zouden gaan vallen' op de 'niet goed doordachte' rotondes, zo blijkt uit reacties op onderstaande Facebook-post van winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum. "Blij dat deze rotonde in gebruik is genomen", aldus een Aalsmeerder. Zijn blijdschap heeft vooral te maken met het eind van de wegwerkzaamheden, want over de veiligheid van de rotonde heeft hij zijn twijfels. "Fietsers mogen in twee richtingen over de rotonde; ik weet nog niet of dat nou wel zo verstandig is, automobilisten moeten ogen in hun achterhoofd hebben om alles goed te kunnen overzien. De tijd zal het leren." Tekst gaat verder onder Facebook-post

Goed nieuws, de rotonde bij de Dorpsstraat is vanaf vandaag open voor alle verkeer 🎉 Dit betekent dat Aalsmeer Centrum... Posted by Aalsmeer Centrum on Tuesday, September 21, 2021

De tijd hééft het geleerd: sinds de herinrichting zijn er meerdere gewonden gevallen op de Kasteleinweg. Zo werd Edwin Zijlstra werd op 18 mei op de rotonde Van Cleeffkade (zie afbeeldingen hieronder) door een bestelbus van zijn fiets gereden, vertelt hij aan NH Nieuws. "Toen ik vanaf de Oosteinderweg linksaf de rotonde wilde opgaan (toegestaan op dat punt, red), zag ik een bestelbus stilstaan." Toen hij afsloeg, dacht hij dat de bestuurder hem voorrang zou verlenen. "Maar precies toen trok die bestelbus op en raakte de achterkant van mijn fiets", vertelt hij. De bestuurder van de bestelbus was volgens Edwin afgeleid en zich er mogelijk niet van bewust dat er ook fietsers van rechts kunnen komen.

Fietspad Oosteinderweg waar Edwin Zijlstra fietste voor hij werd aangereden Edwin Zeilstra

Bij het ongeluk op de 'onoverzichtelijke' rotonde komt Edwin hard op zijn schouder terecht, breekt zijn been en een kies. Ruim een half jaar later heeft hij nog steeds last van zijn schouder. Ondanks die blessure stapt hij iedere ochtend op de fiets, 'want ik heb geen auto', en mijdt de 'onoverzichtelijke' rotonde daarbij niet. "Maar ik kijk nu wel extra uit." Ook de andere rotondes op de Kasteleinweg vindt hij onveilig, vooral omdat je als fietser of automobilist in korte tijd veel verschillende situaties moet beoordelen. "Dan heb je als fietser net gezien dat je voorrang gekregen van een auto, en moet je alweer op het rode licht voor de busbaan letten", vertelt hij over de verschillende voorrangssituaties voor de rijweg en de busbaan.

"De basis van de rotondes voldoet niet" Onderzoeksbureau DTV

Het exacte aantal is niet bekend, maar sinds de herinrichting zijn er meerdere ongelukken gebeurd op de diverse rotondes op de Kasteleinweg. Ook Edwin is af en toe getuige. "Deze week nog bij de rotonde Zwarteweg, maar zonder gewonden denk ik." Onderzoek Toch zijn niet de ongelukken of klachten, maar het besef dat het om ongebruikelijke rotondes gaat voor de gemeente reden geweest om onderzoeksbureau DTV in te schakelen. Camera's van dat bureau brachten in maart van dit jaar een week lang de rotondes Dorpsstraat, Van Cleeffkade en Zwarteweg in beeld, om zo het gedrag van weggebruikers te kunnen analyseren. Daarbij registreerden ze een ongeluk, meerdere bijna-ongelukken en tientallen andere conflicten (geen voorrang verlenen/in tegengestelde richting rijden) waarbij fietsen, auto's en/of bussen elkaar in de weg zitten.

Na bestudering van de beelden trekken onderzoekers de conclusie dat 'de rotondes voor weggebruikers moeilijk te begrijpen zijn'. Dat heeft te maken met de ongebruikelijke inrichting - weggebruikers hebben nauwelijks ervaring met dit soort rotondes - maar ook met de inrichting zelf, die volgens onderzoeksbureau DTV op meerdere punten tekortschiet. "De basis van de rotondes voldoet niet, waardoor weggebruikers niet het gewenste gedrag vertonen." Bussen en fietsers Op de rotondes Dorpsstraat en Van Cleeffkade, waar de bus dwars overheen gaat, schuilt het gevaar volgens de onderzoekers vooral in de 'onduidelijke voorrangssituatie voor fietsverkeer'. "Eerst krijgen zij voorrang (op auto's, red), dan moeten ze voorrang verlenen (op de bus, red) en dan weer krijgen (op auto's, red)." Bovendien wekt het feit dat het rode fietspad óók ter hoogte van de busbaan rood is de indruk dat fietsers voorrang hebben op de bus, terwijl dat niet zo is. Een bel en rood licht waarschuwen fietsers voor een naderende bus, erkennen de onderzoekers. Toch kan het voorkomen dat fietsers die signalen over het hoofd zien omdat ze vooral letten op de auto's van wie ze voorrang krijgen, en dus onvoldoende op de bus aan wie ze kort daarna voorrang moeten verlenen. Vooral bij de rotonde Dorpsstraat is dit risico groot, omdat de bus daar harder rijdt dan bij andere rotondes (waar haltes in de buurt liggen).

Asfalt De kleur van het asfalt is een andere tekortkoming in het ontwerp van de busbaan en rotondes. Voor de busbaan is gekozen voor een type asfalt dat verkleurt als er veel overheen wordt gereden. Toch is de busbaan nog onvoldoende gebruikt om het onderscheid tussen de weg en de busbaan voldoende duidelijk te maken. Gevolg is dat automobilisten of vrachtwagenchauffeurs geregeld de busbaan oprijden, soms gesteund door Google Maps, dat bij de rotonde Zwarteweg de route over de busbaan als snelste route adviseert. Sommige automobilisten die daar snel opmerken dat ze fout zitten, remmen en achteruit om alsnog de rotonde te nemen. Bij het achteruitrijden kruisen ze dan wel weer het fietspad, waar mogelijk fietsers rijden die niet bedacht zijn op achteruitrijdend verkeer. Andere automobilisten rijden wel door over de busbaan, om in sommige gevallen op de volgende rotonde af te slaan, waar ander verkeer op de rotonde dan weer niet op bedacht is. DTV adviseert gemeente en provincie om op alle rotondes waar de bus dwars overheen rijdt, de busbaan (gedeeltelijk) groen te maken, om zo het onderscheid tussen de busbaan en de rijbaan te verduidelijken. Op plekken waar fietsers in twee richtingen kunnen komen, moeten voor automobilisten ook pijlen naar links op de weg worden aangebracht.

(Geen) voorrang Los van de bussen en de busbaan komt het geregeld voor dat automobilisten laat of geen voorrang verlenen aan fietsers of voetgangers. Dat gebeurt vooral op de rotondes waarop fietsers uit twee richtingen kunnen komen, zoals op de rotonde Van Cleefkade, waar fietser Edwin Zijlstra gewond raakte, maar ook bij de rotonde Dorpsstraat. Wat deze rotondes extra gevaarlijk maakt, is dat slechts een deel van de rotonde door fietsers in beide richtingen mag worden gebruikt, aldus DTV. "Doordat het (brom)fietspad op de oostelijke tak in twee richtingen te berijden is en op andere takken in éénrichting, kan het voor automobilisten onduidelijk zijn op welke tak zij (brom)fietsers in twee richtingen kunnen verwachten." Shortcut Behalve extra pijlen om automobilisten te attenderen op fietsers van rechts, zou ook op de fietsstraat (waar ook auto's welkom zijn) voor de rotonde Zwarteweg een pijl naar links moeten worden aangebracht. Daarmee moet het voor automobilisten duidelijker worden dat zij linksaf moeten slaan om de rotonde te bereiken, en ze niet de shortcut over het fietspad mogen nemen (de automobilist op de afbeelding hieronder doet het goed). Als zo'n pijl niet werkt, zou het fietspad smaller moeten worden gemaakt om het automobilisten te maken de shortcut te nemen. Artikel gaat verder onder afbeelding

Parallel aan de busbaan ligt hier een fietsstraat, waar auto's ook welkom zijn - Google Streetview

Vergeleken met afgelopen maart zijn er inmiddels al wat zaken verbeterd, zo meldt DTV in enkele voetnoten. Zo stuurt Google weggebruikers niet langer over de busbaan en zijn inmiddels extra markeringen aangebracht. Behalve meerdere kleine ingrepen oppert DTV ook de suggestie om - als vervolgonderzoek daarom vraagt - de voorrangssituatie voor bussen te wijzigen, waarbij ook het schrappen van de busbaan moet worden afgewogen. 'Busbaan blijft' Tegen Aalsmeer Vandaag zegt verkeerswethouder Dick Kuin (Absoluut Aalsmeer) dat hij in het rapport vooral bevestiging ziet van zijn eigen twijfels. Hoewel de rotondes zijn ontworpen volgens de richtlijnen van verkeersinstituut CROW, wil hij met het verkeersinstituut in gesprek over de vraag waar het is misgegaan. Van weer een nieuwe inrichting wil hij niets weten: "De busbaan gaat niet weg, die blijft liggen." Ook Kuins partijgenoot en fractievoorzitter Judith Keessen stelt dat het onderzoek vooral 'de bevindingen van haar partij bevestigt'. Hoewel ze de onderzoeksresultaten vanwege het reces nog niet heeft besproken met haar partijgenoten, wil ze NH Nieuws wel even te woord staan. "Het is één grote chaos, een gedoe om eroverheen te komen."

"Elke aanpassing aan een rotonde is er één te veel" Juditch Keessen, fractievoorzitter Absoluut Aalsmeer